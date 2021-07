Det blev desværre ikke til OL-medaljer for Cathrine Dufour i Tokyo. Men det var tæt på.

Dressurstjernen blev således nummer fire i onsdagens individuelle finale, samme placering som Danmark opnåede ved holdkonkurrencen tirsdag.

Nu går turen hjem for den 29-årige olympiske atlet, og det glæder hendes forlovede, Rasmine Laudrup, sig meget til.

Rasmine Laudrup har nemlig delt et kærlighedsbillede af de to danskere på Instagram kort efter den individuelle finale.

Foto: CHRISTIAN BRUNA Vis mere Foto: CHRISTIAN BRUNA

'Du gav alt, hvad du havde. Få nu din røv hjem, så jeg kan kysse dig og holde om dig hele dagen,' skriver fodbolddatteren til billedet, hvor det forlovede par kysser hinanden.

Cathrine Dufour sagde efter onsdagens finale, at hun var meget tilfreds med sin egen præstation.

»Jeg er virkelig glad. Jeg føler virkelig, jeg har vundet fjerdepladsen i dag. Jeg kunne ikke have gjort mere. De andre var bare bedre. Jeg er virkelig glad. Jeg havde ikke mere at give af. Jeg leverede nøjagtig, som jeg gerne ville i dag, og det er jeg virkelig stolt af,« sagde hun, inden hun fortsatte:

»Jeg var helt vildt stolt. Det er virkelig rart at slutte sådan her. I går var jeg godt nok en lille sur myg, der gik herfra. Det kan godt være, jeg sagde, det ville tage ti minutter, så var det væk, men jeg var sur helt til i morges. Det tog tid at få det vendt skuffelsen til at finde motivationen til at ride en ny freestyle, huske at jeg glæder mig til at ride.«

Prinsesse Nathalie, der er den danske dressurlandstræner, var også meget stolt, da hun gav interview efter finalen.

»Målet var at have to ryttere i finalen. At vi får tre ryttere med i finalen er fantastisk, og at de så ovenikøbet ligger blandt de 11 bedste, er ud over vores forventninger. Nanna går ind som nummer to og sætter marginalt på 80 procent. Så siger Danmark goddag. Det er super fint. Jeg er mega glad og super stolt af de her tre piger.«