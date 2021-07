Jamen, god morgen!

Mens du har - sikkert fortjent - har ligget og knaldet nogle timer ind i søvnregnskabet, har der været gang i den ved OL i Tokyo.

I nattens løb er det blandt andet blevet til en dansk medalje.

Herunder får du overblikket over, hvad der er sket ved OL, mens du sov:

20 ATLETER SMIDT UD AF OL

Og vi lægger ud med en kedelig sag.

For 20 atletik-udøvere - heraf 10 fra Nigeria - er blevet udelukket fra OL. Det skriver Washington Post.

Atleterne har nemlig ikke klaret kravene for antidopingtest, og det koster dem nu en hjemsendelse.

The Athletic Integrity Unit kræver, at atleter fra 'højrisiko-lande' - når det kommer til dopingmisbrug - skal aflevere tre negative tests inden for 10 måneder op til en stor konkurrence.

Højrisiko-landene er Belarus (det, vi kendte som Hviderusland), Bahrain, Etiopien, Kenya, Marokko, Ukraine og Nigeria.

Og der er altså nu 20 atleter, der ikke har kunnet fremvise de tre negative prøver, og de må nu rejse hjem fra Tokyo med uforrettet sag.

DUM MOSTER

Foto: CHRISTOPHER JUE



Patrick Moster, sportsdirektør i den tyske cykelunion, har fået en racismesag på nakken.

Under onsdagens enkeltstart skreg Moster i retning af den tyske rytter Nikias Arndt, der var ved at overhale algierske Azzedine Lagab og Eritreas Amanuel Ghebreigzabhier:

»Få fat i de kamel-chauffører,« lød det flere gange fra Moster.

Han måtte efterfølgende gå ud og undskylde for sit upassende ordvalg.

»Jeg er ekstremt ked af det og kan kun tilbyde min oprigtige undskyldning. Jeg ønskede ikke at fornærme nogen.«

Det internationale cykelforbund, UCI, udsendte i nat en pressemeddelelse, hvor de kraftigt tager afstand fra Moster.

UCI statement concerning words of Sports Director, Patrick Moster. pic.twitter.com/1fTMdba265 — UCI_media (@UCI_media) July 28, 2021

YIHAA, DANSK METAL

Toer uden styrmand, finale mænd: Joachim Sutton og Frederic Sebastian Vystavel vinder bronze til OL i Tokyo, torsdag den 29 juli 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)



Og mens du lå og slumrede, blev Danmark en OL-medalje rigere. Det skete, da vores 'toer' med Joachim Sutton og Frederic Vystavel roede sig til bronze i deres OL-debut.



Der var ikke mange, der havde peget på duoen som medaljeaspiranter inden Legene. Men ro-prinserne Joachim og Frederic var selv ikke særligt overrasket over succesen.



»Vi er ret selvsikre. Vi har altid haft et højt maks-niveau. Men bundniveauet har ikke været så højt. Det har vi arbejdet på i et år, og de sidste tre-fire måneder har det bare klikket for os,« sagde Joachim Sutton efter finalen.

»Da vi talte sammen 20 minutter efter semifinalen i går (onsdag, red.), sagde vi til hinanden, at det kunne godt ende med en medalje. Men så blev vi enige om at stoppe snakken og holde det simpelt.«



I morgen kan det blive til mere dansk ro-metal. Sverri Nielsen står med gode muligheder, når han klokken 02.45 ror finale i Singlesculler.

TAG VED LÆRE, DANSKE ATLETER!

Australia has a new pic.twitter.com/1ERodEf34I — Adam Peacock (@adampeacock3) July 24, 2021

Den australske OL-hockeyspiller Cameron Smith er blevet berygtet for sin 'mullet'-frisure - 'bundesliga-garn' eller 'hockeyhår', om man vil.

Og nu har frisuren fået et lækkert patriotisk twist. Han har nemlig barberet bogstaverne 'AUS' ind i den ene side af sit hår. Og det ser bare dødsmart ud, må vi indrømme.

»Det er OL. Det sker ikke så tit, så jeg tænkte, at jeg ville give Australien en hyldest på siden af min melon (hoved, red.),« fortæller han til News.com

Hjemme i Australien er fritsen også nået frem til mor Smith.

»Min mor ringede mig op. Hun grinte. Hun sagde 'du har netop været i nyhederne'. Hun kaldte mig alle mulige ting, men hun elskede det, og hun elsker, at det får folk til at smile.«

Mikkel Hansen, læser du med? Du tør ikke ... lokke lokke!