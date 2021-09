Det skulle have været en af de største oplevelser nogensinde for den norske stjerne med de danske rødder Amalie Iuel, da hun i silende regnvejr gjorde sig klar i sin blok.

Hun skulle løbe semifinale i 400 meter hækkeløb ved sit første OL nogensinde. Men før det hele var begyndt, gik det galt. Hun tyvstartede.

På mirakuløs vis fik hun dog overtalt dommeren til en omstart, og hun undgik dermed en diskvalifikation, der ville have knust drømmen. Men skaden var sket.

»Jeg var i god form, og jeg havde glædet mig til at vise, hvor god jeg var, og så rejste jeg hjem med en tyvstart, hvor jeg var meget tæt på at blive diskvalificeret. Det var et stort nederlag, en stor skuffelse. Det er ikke noget, jeg har lyst til at opleve igen,« fortæller 27-årige Amalie Iuel, der er Norges bedste kvindelige hækkeløber, til VG.

»Jeg havde en virkelig god opvarmning, og hovedet var, hvor det skulle være. Jeg ville gå all in, og så gik alt i vasken,« fortæller nordmanden videre om episoden, som hun har svært ved at forklare.

Hun har nemlig altid været den første til at sige, at det slet ikke giver mening at tyvstarte på en 400 meter.

»Da han (dommeren, red.) sagde, at jeg kunne løbe under protest, kunne jeg ikke bare tænke: 'Ok, så skete det. Glem det, og så løber vi igen'. Da skuddet lød, havde jeg så mange tanker i hovedet, at jeg ikke kunne samle dem. Der var det egentlig kørt,« forklarer hun.

Nordmanden endte derfor også sidst i semifinalen.

Amalie Iuel er født i Danmark af danske forældre, hvor hun boede i de første to et halvt år af sit liv, inden familien rejste til Norge.

Derfor har hun siden 2015 stillet op under det norske flag i nationale og internationale konkurrencer.