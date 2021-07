Jesper Hansen er uddannet smed og har dermed lavet utallige stålkonstruktioner i Svebølle, hvor han bor.

Men mandag morgen dansk tid var scenen en helt anden for den 40-årige dansker. Her vandt han nemlig en sølvmedalje i skeetskydning ved OL i Tokyo.

Det er Danmarks første stykke metal ved legene. Medaljen til Jesper Hansen var en overraskelse for de fleste, men ikke for Linda Andersson. Hun er sportschef i Dansk Skytte Union.

»Jesper er en fantastisk atlet, der altid passer sin træning og er meget dedikeret omkring den. Han har alle de redskaber, som en skytte behøver. Han kan blive den bedste i verden,« siger hun til B.T.

Sølvvinderen fra Tokyo er officielt halvtidsprofessionel. Han begyndte at skyde i 1994, da han blot var 13 år gammel. Hans foretrukne haglbøsse er en Beretta DT11. Den seneste tid har danskeren dog fungeret som fuldtidsprofessionel som en del af forberedelserne til legene.

Den ekstremt flotte præstation af den danske smed betyder, at han har opfyldt Dansk Skytte Unions målsætning ved legene i OL. Og det er Linda Andersson selvfølgelig meget begejstret for.

»Vi har nu opnået vores målsætning. Den har nemlig været at vinde en medalje siden 2016, hvor der var OL i Brasilien. Så det er bare så fedt.«

Det var de færreste, der troede, at Jesper Hansen overhovedet ville komme i finalen i skeetskydning. Han måtte nemlig ud i omskydning for at sikre sig den sjette og sidste finaleplads.

»Det er jo en fantastisk historie. Jesper vidste ikke, om han var købt eller solgt før til sidst. Og så kommer Jesper i et vanvittigt hårdt selskab og vinder en medalje. Det er en kæmpe sejr, og det kan ikke blive bedre.«

Linda Andersson siger afsluttende, at Jesper Hansen har en fremragende evne til at være god, når det gælder.

»Det kan bare ikke blive bedre lige nu. Samtidig viser det, at Jesper altid er god på sidstedagen, når han kan levere sådan en præstation efter en nervepirrende omskydning.«

Finalen blev vundet af amerikaneren Vincent Hancock. Han var relativt overlegen i finalen. Jesper Hansen har tidligere udtalt, at dagens finalemodstander er en af hans favoritskytter. Det er Danmarks første OL-medalje på skydebanen siden 2012 i London.