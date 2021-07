Første danske OL-medalje i Tokyo er en realitet!

Det er Jesper Hansen, der netop har vundet en sølvmedalje i skeetskydning efter en dramatisk finale mod fem andre skytter.

Danskeren fra Svebølle måtte se sig slået af Vincent Hancock fra USA. Amerikaneren var overlegen, men det ændrer ikke på en enorm præstation af Jesper Hansen.

Han var således tæt på slet ikke at komme i finalen. Den halvtidsprofessionelle skytte måtte nemlig ud i omskydning for at få den sjette og sidste finaleplads.

Foto: TAUSEEF MUSTAFA Vis mere Foto: TAUSEEF MUSTAFA

I finalen missede Jesper Hansen relativt hurtigt et skud, men ramte derefter plet med de næste mange kugler. Det sendte ham helt frem i medaljekampen, og han var på et tidspunkt blot et amerikansk kiks fra førstepladsen.

Men da kun Vincent Hancock og Jesper Hansen stod tilbage, missede danskeren relativt hurtigt, og så var det mere eller mindre afgjort.

Selvom det ikke blev en guldmedalje, så var det en meget stolt sportschef fra Dansk Skytte Union, som B.T. fangede over telefonen kort efter finalen i skeetskydning.

»Vi vidste ikke, om han var med i finalen før til sidst. Og så kommer Jesper i et vanvittigt hårdt selskab og vinder en medalje. Det er en kæmpe sejr, og det kan ikke blive bedre,« siger Linda Andersson.

Hvad betyder medaljen for Dansk Skytte Union?

»Den betyder, at vores målsætning er opnået. Det har været vores mål siden 2016, hvor der var OL i Brasilien. Så er det er bare så fedt.«

Sølvmedaljen er Danmarks første medalje på skydebanen siden 2012 i London. Og det er Jesper Hansen første OL-metal nogensinde.