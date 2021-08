Der er mange måder at forlade en OL-turnering på.

Og seneste bud kommer fra Australiens mandlige rugbyhold, som havde en noget anderledes tur hjem fra Tokyo end mange af de andre atleter.

For efter nederlaget til Fiji i kvartfinalen, måtte de slukørede australske stjerner nemlig forlade den olympiske turnering i sidste uge.

De triste ansigtsudtryk blev dog hurtigt udskiftet med store smil – og lidt til. For der ventede nemlig en flyvetur hjem ud over det sædvanlige.

De australske spillere efter nederlaget til Fiji. Foto: SIPHIWE SIBEKO Vis mere De australske spillere efter nederlaget til Fiji. Foto: SIPHIWE SIBEKO

Det skriver det australske medie The Sydney Morning Herald.

For turen hjem udviklede sig nemlig til noget af et kaos, da de australske rugbyspillere begyndte at drikke øl i store mængder.

Herefter opstod der både sang og dans, og flypersonalet melder om decideret upassende opførsel fra de fulde spillere, der i øvrigt brækkede sig flere steder i flyet.

Noget, der derfor krævede en større rengøring af hele flyet, og som har gjort flyselskabet Japan Airlines rasende.

Det australske rugbyforbund har efterfølgende bekræftet episoden, og forbundet har i den forbindelse også givet 10 spillere end advarsel for deres opførsel.

'Alle ombordværende spillere har fået en reprimande for deres opførsel, og så har de også fået at vide, at det er en advarsel for fremtidig opførsel,' skriver forbundet, der samtidig fastslår, at de ikke har set beviser for, at noget interiør skulle været blevet ødelagt på turen.

Enkelte spillere er desuden blevet bedt om at gennemgå et kursus om rådgivning i forhold til at indtage alkohol.

Det australske forbund er desuden pinligt berørte og undskylder for episoden, lyder det videre:

'Denne opførsel er fuldstændig uacceptabel og ikke forenelig med dét at være en atlet, der repræsenterer Australien.'

I alt var der 49 australske OL-deltagere og delegerede på flyet.

Australien tabte med hele 0-19 til Fiji i kvartfinalen.