Internettet viser sig endnu en gang fra sin mindre charmerende side.

Sidste år blev det sociale medie Reddit kritiseret for at lægge platform til deling af nøgenbilleder – blandt andet havde Radio Loud fokus på danske grupper, hvor tusindvis af medlemmer delte krænkende materiale med hinanden. For tiden går det ud over OL-stjernerne i Tokyo.

På Reddit findes der er gruppe med 245.000 medlemmer, hvor der deles billeder af især kvindelige letpåklædte atleter – ofte med fokus på særlige kropsdele tilsat lumre kommentarer som for eksempel 'Ingen BH?', 'Bedste røv i Tokyo?' og 'Hendes røv vil slå dem ud'.

Gruppebeskrivelsen af indholdet lyder:

'Alt fra OL, der får dig til sige 'oh', eller som er seksuelt ophidsende. Gå ud fra, at alle links vil være NSFW (ikke sikkert at åbne på arbejdet, red.), da du med stor sandsynlighed vil se en masse booty i denne gruppe.'

Gruppen blev oprettet tilbage i 2012, men er altså stadig fuldt aktiv, senest med billeder af det kvindelige canadiske vandpolohold fotograferet bagfra i deres svømmetøj.

DR har talt med den danske OL-atlet stafetløber Astrid Glenner-Frandsen, der også oplever at få delt billeder af sig selv i gruppen.

»Det er superubehageligt, at der er sådan et forum. For mig handler det meget om, at det ikke er noget, jeg selv har bedt om. Det er ikke noget, jeg har lyst til at være en del af. Det er ikke rart, at der ligger et billede af mig i et forum, som er meget langt fra den person, som jeg er, og jeg slet ikke kan stå inde for,« udtaler hun blandt andet og påpeger, at man som atlet står i en sårbar position, da man, samtidig med at man skal præstere fysisk, er iført en uniform, hvor man ikke har så meget tøj på.

Astrid Glenner-Frandsen Foto: Ida Guldbæk Arentsen

DR har været i kontakt med Reddit, der i et skriftligt svar fortæller, at deres politik forbyder intimt eller seksuelt eksplicit indhold af nogen uden deres samtykke, og at de fjerner indhold, hvis disse retningslinjer overtrædes. Ifølge DR har Reddit da også fjernet eller censureret udvalgte opslag fra gruppen, men ifølge B.T.s gennemgang var det seneste opslag lørdag morgen ikke mere end fem timer gammelt.

En form for talsmand for gruppen reagerede den 29. juli på det, han kalder 'negativ eksponering' ved at uploade sine svar fra et interview med mediet VICE.

Her fortæller han, at gruppen blev startet under OL i 2012 for reducere mængden af billeder i den oprindelige OL-gruppe, der var tiltænkt til udelukkende at bestå af sportsresultater og videoklip.

Han erkender, at de tidligere har haft problemer med folk, der delte billeder fra hackede iCloud-konti, men han mener, at de i dag er gode til at slette opslag med ufrivilligt pornografisk indhold eller indhold, der er baseret på atleter under 18 år.

Det danske 4x100 meter-hold til OL: Mathilde Kramer, Astrid Glenner-Frandsen, Emma Beiter Bomme og Ida Karstoft. Foto: LUCY NICHOLSON

Talsmanden afviser, at gruppen bidrager til en objektivisering af kvindelige atleter – et emne, flere er begyndt at have fokus på.

Blandt andet stillede kvindelige tyske gymnaster i år op til OL i en særlig beklædning, der dækker kroppen mere end normalt.

»Som en del af det tyske landshold er vi også rollemodeller for mange yngre kvindelige atleter og vil gerne vise dem, hvordan man æstetisk kan optræde i en anden form for tøj uden at føle sig utilpas,« udtalte den tyske gymnast Sarah Voss i foråret til nyhedsbureauet Reuters.

Det kvindelige norske strandhåndboldlandshold fik for nylig en bøde under EM af det europæiske håndboldforbund, fordi de ikke spillede iført de foreskrevne bikinitrusser.

Sarah Voss Foto: INA FASSBENDER

Den danske OL-atlet Astrid Glenner-Frandsen siger til DR, at beklædningsreglerne er udtryk for et strukturelt problem, som netop er medvirkende til en unødvendig seksualisering af kvinder i elitesport.

Formand for Danmarks Idrætsforbund Hans Natorp siger til DR, at man arbejder på at få ændret de gammeldags beklædningsregler.

Han mener derudover, at det desværre er svært at hamle op med store internetfora som Reddit, men at man fra deres side kan tage hånd om den enkelte atlet og hjælpe og vejlede, i forhold til hvad der kan ramme en, når man stiller sig op på den store scene.