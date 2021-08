Amerikansk atletik blev torsdag ramt af et chok, da herrerne ikke formåede at kvalificere sig til finalen på 4 x 100 meter.

USAs udvalgte blev blot nummer seks i deres indledende heat og endte efter nationer som Ghana og Tyskland.

Og kritikken er nådesløs i landet med de stolte sprintertraditioner. Legenden Carl Lewis, der selv har vundet OL-guld på både 100 meter og 4 x 100 meter, skriver på Twitter:

»USA gjorde alt forkert i mændenes stafet.«

USA floppede stort i torsdagens 4 x 100 meter. Foto: DIEGO AZUBEL Vis mere USA floppede stort i torsdagens 4 x 100 meter. Foto: DIEGO AZUBEL

»Afleveringen (af stafetten, red.) er forkert, atleterne løb de forkerte ture, og det var tydeligt, at der ikke var noget lederskab. Det var totalt pinligt og fuldstændig uacceptabelt,« lyder analysen fra Lewis, der nåede at vinde hele ni olympiske guldmedaljer som aktiv.

Også den tredobbelte olympiske mester Michael Johnsen er ude med riven på Twitter.

»Det her er ikke raketvidenskab. At få to personer til at løbe i fuld fart og aflevere en stafet i en zone på 20 meter kræver træning! Særligt når man ikke har vundet denne disciplin siden Sydney i 2000 på grund af tab (af stafetten, red.) og overtrædelse af zonereglerne,« skriver Johnson og tilføjer:

'Pinligt og latterligt.'

Michel Johnson er ikke imponeret af de amerikanske deltagere på 4 x 100 meter. Foto: Anthony WALLACE Vis mere Michel Johnson er ikke imponeret af de amerikanske deltagere på 4 x 100 meter. Foto: Anthony WALLACE

Det amerikanske hold, der består af Trayvon Bromell, Fred Kerley, Ronnie Baker og Cravon Gillespie, løb 4 x 100 meter i tiden 38,10 sekunder. Det var et godt stykke efter Kina, som vandt heatet i tiden 37,92 sekunder.

Dermed må de amerikanske sprintere se til fra tribunen, når finalen skydes i gang fredag.