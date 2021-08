Mændenes tikamp ved OL i Tokyo blev natten til mandag skudt i gang.

Men for belgiske Thomas Van der Plaetsen endte det hele både tidligt og på dramatisk vis.

Han måtte således udgå i konkurrencens blot anden disciplin – længdespring – efter et smertefuldt styrt, der betød, at han efterfølgende måtte køres væk i en kørestol.

Den 30-årige belgier havde godt med fart på i sit tilløb, men lige inden han skulle sætte af for at udføre sit spring, vred han om i knæet og mistede derfor balancen fuldstændig. Se styrtet i videoen øverst i artiklen.

Van der Plaetsen røg ned i sandet med hovedet først og blev længe liggende i både smerter og ærgrelse over, at OL var slut, før det for alvor begyndte.

Til sidst måtte stjernen så rulle ud af sandkassen, inden han efterfølgende modtog behandling.

Belgieren har lidt af en historie, efter han tilbage i 2014 kunne fortælle, at han var blevet diagnosticeret med testikelkræft.

Han kom dog stærkt igen efter en succesfuld behandling, og i 2016 kunne han kalde sig EM-guldvinder i tikamp ved europamesterskaberne i atletik i Amsterdam.

Torsdag skal guldet uddeles i mændenes tikamp, hvor der i skrivende stund fortsat mangler to discipliner – spydkast og 1500-meterløb.

Lige nu fører canadiske Damian Warner foran australieren Ashley Moloney.