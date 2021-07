De danske håndboldstjerner går fra storsejr til storsejr ved OL i Japan – men fredag var der et hår i misosuppen.

Den danske supermålvogter Niklas Landin havde ikke en stor aften i Tokyo, da Danmark besejrede Portugal med 34-28.



Landsholdsanføreren tilbragte næsten hele anden halvleg på bænken, og det skyldtes ikke kun de manglende redninger – afslørede landstræner Nikolaj Jacobsen efter kampen.



»Niklas mærker lidt i baglåret og går ud.«

»Vi er lidt pressede. Mads (Mensah, red.) har også lidt med knæene, som han har døjet med i mange måneder i sin klub. Så vi begynder at slide lidt, så nu handler det om at få repareret, og så må vi se på søndag mod Sverige, hvilket hold vi stiller med.«



Hvor slemt er det med Niklas?



»Det er ikke noget, jeg er så bange for – men selvfølgelig giver det lidt panderynker. Det er klart, for Niklas er ekstremt vigtig, men jeg synes også, at Kevin (Møller, red.) i anden halvleg i dag viser, hvor dygtig en målmand han er,« understregede landstræneren.

Niklas Landin kom ikke ud i mixed zone efter kampen.

Når han ser bort fra skadesbekymringerne, er Nikolaj Jacobsen overordentligt godt tilfreds med de første fire kampe ved OL, der alle er endt med sikre danske sejre.

»Jeg synes sgu, at vi spiller noget god håndbold, og jeg håber også, at folk nyder det derhjemme.«

»Men vi ved også, at har vi én halvdårlig kamp, så slukkes OL-drømmen. Så det gælder om at holde fokus og blive ved med at spille god håndbold, for det synes jeg virkelig, at vi gør.«