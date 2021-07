Foruden at have sikret Danmark to yderligere OL-point fik Mikkel Hansen også en personlig hæder med fra 34-28-sejren over Portugal.

Da han scorede sit fjerde mål i kampen, blev han samtidig tidernes mest scorende OL-spiller. Og han er nu oppe på 133 scoringer fordelt på fire olympiske lege.

Vidste du det?

»Jeg fik det lige at vide,« lød det fra rekordindehaveren efter kampen.

Mikkel Hansen under håndboldkampen mellem Danmark-Portugal til OL i Tokyo , fredag den 30. juli 2021. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mikkel Hansen under håndboldkampen mellem Danmark-Portugal til OL i Tokyo , fredag den 30. juli 2021. Foto: Liselotte Sabroe

»Først og fremmest skal man have været til OL et par gange, haha … Så det er fedt, at jeg har haft muligheden for at være til så mange OL.«

»For det andet er jeg en del af et godt hold, som mange gange har spillet godt og er kommet langt. Så det er selvfølgelig en ting, at man er stolt af at deltage til et OL – alle ved, hvor svært det er at komme med.«

»Så det er klart, det er en ære at have lavet mange mål. Men for mig handler det ikke så meget om at lave mål – det handler mere om, at jeg gerne vil hjem med den rigtige medalje herfra,« understregede den langhårede målkonge.

Landstræner Nikolaj Jacobsen lyste også op, da han blev gjort opmærksom på, at rekorden nu er på danske hænder.

»Det er fedt! Vi er da stolte af, at vi har en spiller, der har været så dominerende ved OL.«

»Han kom jo med som ung knægt i 2008, og allerede dengang kunne man se, hvilket potentiale der var i den unge knægt.«

»Han har i de sidste ti år været iblandt navnene, når man har snakket om verdens bedste håndboldspillere. Så det er da megastort – specielt for Mikkel, og så kan vi andre være lidt stolte af ham,« lød det fra landstræneren.