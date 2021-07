Lejrkuller, afsavn og rastløshed.

Tre ting, der med stor sandsynlighed rammer enhver spillertrup, som skal leve isoleret i en måned uden at kunne se familie og venner, mens den ikke bare kan forlade OL-byen efter behag.

Af den årsag hviler der et særligt ansvar på en anførers skuldre for netop at undgå, at de tre ting ikke ender med at fylde for meget i en trup.

Og for Danmarks herrelandshold i håndbold er det da heller ingen undtagelse, hvor den danske stjerne Niklas Landin allerede har taget ansvaret sine anfører-skuldre.

Niklas Landin er anfører på det danske landshold. Foto: GEORGI LICOVSKI Vis mere Niklas Landin er anfører på det danske landshold. Foto: GEORGI LICOVSKI

»Det er noget, vi har talt meget om, og det er da også noget, jeg taler med Nikolaj (Jacobsen, red.) om, for vi skal gøre noget for, at det hele ikke bliver alt for surt i en lang turnering,« fortæller Landin til B.T. på et pressemøde forud for OL og tilføjer:

»Vi plejer jo at have forskellige arrangementer i løbet af en turnering for at få humøret op. Men på grund af corona er vi nok nødt til at tænke ud af boksen og finde på noget andet at lave, så det hele ikke blive alt for kedeligt.«

Som mangeårig anfører har han nemlig et særligt ansvar for, at truppen holder hovedet højt under et OL, hvor coronaens skyer hænger tungt over legene, mens savnet til familien føles uendelig.

Her er der nemlig ikke ret meget andet end træning, kampe og en god portion restriktioner at forholde sig til, når de danske stjerner skal bevæge sig rundt i den lille OL-by.

Mikkel Hansen (tv.) sammen med Magnus Landin (i midten) og Niklas Landin. Foto: Nils Meilvang Vis mere Mikkel Hansen (tv.) sammen med Magnus Landin (i midten) og Niklas Landin. Foto: Nils Meilvang

»Jeg skal have nogle snakke med Nikolaj og mærke på truppen, hvad der er behov for, og om der egentlig er behov for noget. Det handler om at trække folk op, hvis der er nogen, der hænger lidt undervejs,« siger den 32-årige målmand.

Derudover peger landsholdsstjernen da også på, at VM-guldet i januar ikke må blive et problem for de danske favoritter oven i al snakken om corona:

»Vi skal have killer-instinktet tilbage i øjnene. Vi skal vise alle, at vi er klar igen og ikke er for selvtilfredse efter at have vundet VM-guld. Hvis den selvtilfredshed tager overhånd, så taber vi også. Alle vil jo gøre alt for at slå os.«

Danmark spiller lørdag den første gruppekamp ved OL, når værtsnationen Japan står klar.

