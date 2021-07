Det er ret fedt at være 22 år – og være til OL.

Spørg bare det danske håndboldstjerneskud Mathias Gidsel. Han suger hele OL-oplevelsen til sig.

»Det er enormt stort. Selvom jeg havde en fantastisk oplevelse ved VM, så er OL bare noget helt specielt,« fortæller Mathias Gidsel, der indimellem lige skal nive sig selv i låret for at tjekke, at han ikke drømmer.

»Det er enormt fedt at stå derinde på banen – og nogle gange kigger jeg over på holdkammeraterne og tænker 'Hvad er det egentlig, du laver, Mathias? Du er til OL med det danske landshold!'«

Foto: Liselotte Sabroe

»Det er så stort, hver eneste gang jeg skal ind og spille håndbold med det hold.«

En del af oplevelsen ved at være af sted til de olympiske lege er, at man skal bo i OL-byen sammen med andre atleter fra hele verden.

Og her får Mathias Gidsel også suget masser af indtryk til sig.

»Indimellem prikker jeg lige til holdkammeraterne og siger 'wow, det er Luka Doncic (slovensk NBA-stjerne, red.), der går dér.'«

Danmarks Mathias Gidsel mellem Egyptens Yahia Omar og Ibrahim Elmasry under håndboldkampen mellem Danmark-Egypten, mandag den 26. juli 2021.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Og så siger de bare 'nå, ja ja … han var der også sidste gang.' Men for mig er det jo første gang, og det er så fedt!«

»Man går blandt de bedste atleter i hele verden – og man får lov at se, hvordan de træner, hvad de spiser, og hvordan de ser ud. Det er bare så fedt at være tæt på,« understreger den unge GOG'er, der mandag scorede otte gange i sejren over Egypten.

Der er dog én ting, der er knap så fedt ved at være til OL.

Onsdag skal Gidsel op klokken 05.30 for at være klar til at spille allerede klokken 09.00 japansk tid (02.00 dansk tid).

Mathias Gidsel under håndboldkampen mellem Danmark og Egypten til OL i Tokyo, mandag den 26 juli 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Puha, i hverdagen står jeg ikke op før klokken 09.00 – så det bliver en rigtig stor udfordring. Haha. Jeg havde snakket om, at vi bare skulle stå op og gå direkte ud i bussen.«

»Men de andre mener, at vi trods alt skal have lidt morgenmad … «

Her bliver interviewet afbrudt af Mikkel Hansen, der med et storebror-agtig suk indskød:

»Jeg skal nok sørge for ham. Jeg vækker ham og får ham med ned til maden.«