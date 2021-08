Lasse Andersson er i bedring, og Nikolaj Jacobsen håber og tror, at han er klar til kvartfinalen mod Norge.

Det fortæller landstræneren efter nederlaget til Sverige.

Og kampen mod svenskerne afslørede da også, at den danske defensiv akut mangler Lasse Anderssons kvaliteter.

Hele 33 mål scorede Sverige, og det hører til sjældenhederne, at håndboldherrerne indkasserer så mange mål.

Nikolaj Jacobsen indrømmer også gerne, at Andersson er savnet i forsvaret.

»Det ser okay ud med Lasse. Jeg regner med at have ham klar på tirsdag, hvis alt går vel.«

»Det har vi også behov for. Der er ingen tvivl om, at vores defensiv er dårligere uden Lasse. Det har de seneste to kampe også vist,« siger Jacobsen med henvisning til, at også kampen mod Portugal afslørede store udfordringer i det danske forsvar.

Trods nederlaget til Sverige vinder Danmark alligevel puljen.

Det betyder, at landsholdet skal møde nummer fire fra den anden gruppe - og det er altså vores norske naboer med superstjernen Sander Sagosen i front.

Kampen spilles på tirsdag kl. 10.00 dansk tid.