Det startede allerede i morges med en protest – og det sluttede i sandt kaos med endnu flere protester og et virvar af et drama mellem Danmark og Storbritannien.

Så lad os lige indstille tiden på det mest dramatiske øjeblik. Da danske Frederik Rodenberg kørte direkte ind i britiske Charlie Tanfield i OL-semifinalen i holdforfølgelsesløb.

»Jeg står jo og tænker: 'Yes, vi har vundet!'. Vi kører en helt vild tid, og alt går godt. Og så fandeme om de ikke styrter. Der tænker jeg: 'Hvad sker der nu? Hvad gør vi?'. Det hele er kaos. Det var en helt vild rutsjebanetur,« siger Danmarks landstræner, Casper Jørgensen, og fortsætter:

»Jeg kan jo godt se, at der opstår en farlig situation – også fordi de ikke har fået noget flag eller noget hele vejen rundt. Så jeg råber og skriger bare det bedste, jeg kan, men Frederik hører mig ikke.«

Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Foto: MATTHEW CHILDS

Frederik Rodenberg hører nemlig intet. Han banker ind i briten, og derefter er alt oppe i luften. Hvem er videre? Danmark eller Storbritannien?

»I starten er vi bange for, at vi har tabt det hele, men så får vi faktisk at vide af kommissærerne, at som udgangspunkt er vi 'good', men man tør bare ikke helt at tro på det, indtil det er bekræftet. Også fordi briterne står og lægger protester oppe ved kommissærerne, så vi tør ikke tro på det. Der går måske en time, hvor vi ikke ved noget. Der sidder vi bare og glor. Det var helt vildt,« siger Casper Jørgensen.

Hvor sikre er I nu på, at det også er den endelige afgørelse, og der ikke hænger en protest, som kan ændre noget?

»Man kan aldrig være fuldstændig sikker i den her verden, men vi har fået det bekræftet fra chefkommissæren, som har læst resultatet op for os, så jeg er 100 procent sikker på, at vi skal køre guldfinale i morgen. Jeg kan ikke se, at de kan gå væk fra det igen.«

Foto: CHRISTOPHER JUE Vis mere Foto: CHRISTOPHER JUE

Den skulle altså være god nok. Efter en ekstremt lang times tid i usikkerhed kunne Danmark ånde lettet op. Og så kunne landstræneren i banecykling se tilbage på en dag, hvor briterne gjorde alt i deres magt for at ødelægge det for Danmark.

Det startede allerede om morgenen, hvor briternes cykelchef, Stephen Park, var rasende over, at Danmark kørte med tape på skinnebenet og ville have danskerne diskvalificeret for det.

»Forholdet kan godt lige blive lidt anstrengt, når de er sådan der. Men omvendt vil jeg også sige, at de også bare passer deres arbejde. Og deres arbejde er jo at prøve at få så mange medaljer til Storbritannien, som de kan. Og hvis de kan svække os eller få os diskvalificeret, så prøver de det,« siger Casper Jørgensen.

Danmark endte med både at pille tape af benene og også skifte køredragt.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Foto: CHRISTIAN HARTMANN

»Det er for at være helt sikre. Vi vurderer, at vi er bedre end England, og det skal ikke være en eller anden mærkelig regel, der gør, at vi ikke får lov til at vise det. Så derfor vælger vi at køre med det, der er 100 procent sikkert. Vi kan ikke rigtig få noget svar fra nogen om, hvad vi må og ikke må. Så til sidst beslutter vi os for at køre med det, vi ved, er helt 'safe'.«

Den danske landstræner fortæller, at UCI – det internationale cykelforbund – flere gange har ændret mening om, hvorvidt man måtte køre med det tape på skinnebenene, som menes at give bedre aerodynamik. Men til sidst bliver beskeden lige på det punkt givet klart.

»De siger, at vi ikke må køre med tape, og så lader vi være med det. Det er fair nok. Det er dem, der er dommere. Men vi vælger også at ændre på noget af det andet udstyr. Selvom de umiddelbart siger, at vi er 'good to go', så vælger vi selv at køre den helt på den sikre side. Vi ender faktisk med at køre i samme dragter, som vi kørte VM i Berlin i. Vi skulle bare ikke have noget ballade,« siger Jørgensen.

Det blev en ren magtdemonstration for Danmark – selv med alle små hjælpemidler pillet af.

Casper Jørgensen. Foto: Henning Bagger Vis mere Casper Jørgensen. Foto: Henning Bagger

Briterne blev indhentet med en omgang, og derfor havde Casper Jørgensen været mere end ærgerlig, hvis Rodenbergs kollision skulle have givet Storbritannien finalebilletten på skrivebordet.

»Jeg synes virkelig, det havde været synd sportsligt, hvis ikke vi var gået i finalen. Der er ingen tvivl om, at vi er meget stærkere end dem, og der er ingen tvivl om, at det rent styrkemæssigt var os, der skulle i den guldfinale. Så jeg synes, at det havde været super surt, hvis vi var røget. Reglerne er jo, at løbet er skudt af.«

Og hvad angår Casper Jørgensens forhold til briternes cykelchef Stephen Park, så bliver det svar leveret til den diplomatiske side.

»Jeg har ikke råbt af ham endnu, så det er egentlig rimelig stille og roligt. Han passer jo bare sit job. Jeg ved ikke, om jeg havde gjort det samme i den situation. Det tror jeg ikke. Men han passer bare sit job, som han synes, at det skulle gøres. Det er ikke sådan, at jeg går og er bitter på ham.«

Danmark er i OL-finalen. Den er sikker. Og nu er det altså tid til afslapning, inden det danske cykeltog skal skydes af i velodromen onsdag.

»Jeg synes efterhånden, at vi er faldet til ro. Vi har været så meget oppe at ringe, så nu er man bare helt: 'Puha, det var en hård omgang'. Det var eddermame dramatisk. Jeg har aldrig oplevet noget lignende som træner. Det var en vild oplevelse,« lyder det fra Casper Jørgensen.