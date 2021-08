Temperamenterne var oppe at koge over det bizarre optrin og styrt, som skæmmede OL-semifinalen i velodromen i Tokyo, hvor Danmark endte med at sikre sig en finaleplads.

Danmarks stærke banehold i 4000 meter holdforfølgelsesløb på banen var godt på vej i finalen, da Frederik Rodenberg kort før mål kørte ind i den bageste rytter fra Storbritannien, Charlie Tanfield.

De styrtede begge og semifinalen blev afbrudt. Rodenberg var efterfølgende stiktosset, og kunne ses og høre råbe 'fuck dem' om briterne, mens han også skældte ud på Tanfield. Hør og se danskerens udbrud i videoen øverst i artiklen.

Det har faldet mange briter på de sociale medier for brystet, og de raser mod Danmarks banelandshold, som de vil have diskvalificeret. Det samme argumenterer den store avis Daily Mail for, som har historien helt i top på forsiden, hvor Danmark kaldes for 'snydere'.

»Det er et mysterium, at Danmark ikke er blevet diskvalificeret. Han pløjede lige ind i de britiske rytter. Det kan ikke være tilladt,« skriver en britisk Twitter-bruger, mens en anden skriver:

»De skal diskvalificeres. Uværdig opførsel at råbe Tanfield ind i hovedet, som lå ned efter styrtet.«

Efter styrtet var der længere tids forvirring, da dommerne skulle afgøre, om de danske verdensmestre skulle diskvalificeres, eller om danskerne kunne erklæres som vindere, da reelt have overhalet Storbritannien, da styrtet skete.

Dommerne endte med at erklære Lasse Norman og co. som vindere, hvilket ikke imponerede briterne, som allerede inden semifinalen havde et horn i siden på danskerne.

I kvartfinalen havde Danmark kørt med ulovligt tape på benene, som skulle øge rytternes aerodynamik.

Det har de fået en advarsel for, men nu vil Storbritannien tage sagen videre og vil have Danmark diskvalificeret.

»De bør diskvalificeres. Der er intet alternativ. Reglerne er klokkeklare: Man må ikke have dækket sin bare hud med noget. Det gjorde de,« siger direktøren for det britiske cykelforbund, Stephen Park.

Lykkes det ikke for briterne at få Danmark diskvalificeret, venter Italien i finalen. Italien slog verdensrekorden i deres semifinale.