OL i Tokyo afvikles i skyggen af coronapandemien.

Senest har den øverste chef for Tokyos organisationskomité, Toshiro Muto, indrømmet, at OL stadig kan blive aflyst i sidste øjeblik, hvis smittetilfældene regner ned over legene.

Derfor er der indført strikse og omfattende coronaprotokoller i forsøget på at holde smitten ude af Japan – og ikke mindst ude af OL-byen, hvor næsten 11.000 atleter skal igennem de næste uger. Hvis legene skal afvikles, er det essentielt, at det lykkes.

Om det kommer til at holde stik, kan kun tiden vise, men arbejdet mod smittespredning starter allerede hjemme i atleternes respektive lande. Det fremgår af den såkaldte 'playbook', arrangørerne har lavet til lejligheden.

Den tidligere NBA-stjerne Yao Ming ankommer til Tokyos lufthavn og er i gang med karantæneprocessen, inden han kan komme ind i landet. Foto: KIM KYUNG-HOON Vis mere Den tidligere NBA-stjerne Yao Ming ankommer til Tokyos lufthavn og er i gang med karantæneprocessen, inden han kan komme ind i landet. Foto: KIM KYUNG-HOON

Inden afrejse skal de testes to gange – henholdsvis 96 og 72 timer – før afgang til Japan, og derudover skrive under på, at de er testet negative begge gange.

Ved ankomst til Japan skal de testes én gang til, før de får lov at komme ind i landet, og her kan de blive siddende i lang tid, inden alt falder på plads. Derudover skal de downloade en app, der kan overvåge dem, mens de er i Japan, i forhold til en eventuel smittesporing.

Til gengæld er de bedre stillet end de mange journalister og hjælpere, der skal til OL. Atleterne slipper nemlig for at være i karantæne de første tre dage i Tokyo, hvor de har lov til at træne, mens de løbende bliver testet.

Samtidig vil arrangørerne holde godt øje med dem, og atleterne skal være klar på at blive overvåget, hvis arrangørerne finder det nødvendigt.

OL-byen i Tokyo. Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere OL-byen i Tokyo. Foto: FRANCK ROBICHON

Det kan dog gå galt allerede ved ankomst, hvis man testes positiv efter flyveturen. Men atleterne har bedre vilkår, hvis de er nærkontakter til en smittet, end eksempelvis journalister, der kræves i selvisolation, hvis uheldet er ude.

Retningslinjer, som vi også har lært at kende i Danmark, vil også gælde for atleterne såsom mundbind, ingen håndtryk og god afstand.

Og så er de begrænset i deres færden – udover den, de har fået godkendt på forhånd. Eksempelvis er offentlig transport ikke en mulighed.

Hver dag er atleterne underlagt en spyttest – som den, du kan se herunder fra de danske håndboldherrers OL-optakt i Japan.

Prøven indleveres hver dag – og skulle der være en positiv test iblandt, går der er nyt apparat i gang. Først skal den positive prøve bekræftes via en pcr-test. Er den stadig positiv, skal man have en næsetest, som vi kender den fra de første dage af coronapandemien – den lange næsetest, der kilder længst oppe i næsen.

Skulle en positiv test blive bekræftet, kommer atleten som udgangspunkt i 14-dages karantæne på et isolationshotel. Det er allerede sket for blandt andre den tjekkiske beachvolleyspiller Ondrej Perusic. Herfra går smittesporingen i gang fra de japanske myndigheders side.

Endnu er det lykkedes at holde et større smitteudbrud ude af OL-byen – men det sande billede vil vise sig i den kommende tid.

Åbningsceremonien starter fredag, men allerede onsdag afvikles de første sportsgrene. Legene varer indtil 8. august.