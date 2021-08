Sikke en herlig dag i Tokyo. Viktor Axelsen har nemlig vundet Danmarks anden guldmedalje ved OL!

Badmintonstjernen vandt meget sikkert i to sæt over Chen Long. Han har ikke afgivet et eneste sæt ved OL, så vi kan vidst roligt kalde det en meget fortjent guldmedalje til Viktor Axelsen.

Mandagen har derudover budt på en flot dansk præstation på cykelbanen, en tilbagevendende superstjerne og et kedeligt karrierepunktum for Sara Slott.

Du kan læse hele B.T.s OL-dom over mandagen i Tokyo herunder:

Viktor Axelsen

Tårer, store følelser, ubeskrivelig lykke og en kæmpe forløsning. Det giver selvfølgelig sig selv, men hvor har han været fremragende de seneste dage i Tokyo. Og det var som om, det hele kulminerede i mandagens OL-finale, hvor Viktor Axelsen spillede på et enormt højt niveau. At vinde en af verdens største turneringer uden at tabe et eneste sæt. Ja, det er bare at tage hatten af. Tak for oplevelsen, Viktor!

En imponerende karriere er slut

Sara Slott sluttede mandag en meget flot karriere. Den danske OL-atlet sikrede Danmark en sølvmedalje ved legene i Brasilien i 2016 i 400 meter hæk, mens hun ligeledes har vundet EM-guld og blevet nummer fire ved VM. Det er en stor og fantastisk personlighed, der har bundet konkurrenceskoene for sidste gang.

Det var ikke, hvad hun drømte om

Desværre blev det et kedeligt karrierepunktum for Sara Slott. Hun styrtede nemlig i sin semifinale med 100 meter til mål. Og hvor er det syndt og uheldigt, at det skal slutte på den måde. Alligevel kunne hun efterfølgende reflekere over tingene og se fremad, selvom hun var dybt rørt og lige havde været gennem en kæmpe skuffelse. Sara Slott er dejligt åben, og det må man have respekt for.

Ikke tilfredshed trods rekord

Rasmus Lund, Niklas Larsen, Lasse Norman Hansen og Frederik Rodenberg satte olympisk rekord i 4000 meter holdforfølgelsesløb. Så der er i den grad fart i benene hos de fire danskere. Det var selvfølgelig hurtigst af alle på førstedagen. Alligevel var landstræner Casper Jørgensen en anelse skuffet efter. Så det tegner meget godt, hvis holdet kan køre endnu stærkere, end de gjorde mandag.

Danmark havde bedste tid i mandagens kvalifikation, men var et halvt sekund fra verdensrekorden. Odd Andersen/Ritzau Scanpix Vis mere Danmark havde bedste tid i mandagens kvalifikation, men var et halvt sekund fra verdensrekorden. Odd Andersen/Ritzau Scanpix

Superstjernen vender tilbage

Simone Biles er tilbage efter at have misset fire OL-konkurrencer. Superstjernen stiller nemlig op i bomkonkurrencen tirsdag. Det er blevet meldt ud mandag.

Simone Biles var med til at vinde OL-sølv i holdkonkurrencen, men har ikke været i aktion siden. Mike Blake/Reuters Vis mere Simone Biles var med til at vinde OL-sølv i holdkonkurrencen, men har ikke været i aktion siden. Mike Blake/Reuters

I semifinalen uden problemer

Emma Aastrand Jørgensen er videre til semifinalen i 200 meter enerkajak. Dermed kan hun muligvis sikre Danmark endnu en medalje, ligesom hun gjorde i 2016, hvor hun vandt sølv. Hvis du vil følge semifinalen, er det fra klokken 02.30 natten til tirsdag.

Emma Aastrand Jørgensen vandt sølv i 500 meter enerkajak ved OL i 2016. Hun er regerende europamester i både 200 meter og 500 meter enerkajak. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Emma Aastrand Jørgensen vandt sølv i 500 meter enerkajak ved OL i 2016. Hun er regerende europamester i både 200 meter og 500 meter enerkajak. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix