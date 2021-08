Det var bestemt ikke sådan, det skulle slutte. Hun behøvede ikke engang at sige det.

For det stod malet i ansigtet på Sara Slott, da hun efter semifinalen kom ud for at sætte ord på det, der blev det sidste løb i karrieren.

Et løb, der startede så godt men sluttede skidt, da hun ramte en hæk og røg ned.

»Det var ikke et af de scenarier, jeg havde spillet igennem. Det var selvfølgelig det værst tænkelige, der kunne ske. Jeg tror, det meget godt indkapsler, hvad sport er. Det kan nogle gange gå virkelig godt og andre gange helt ad helvedes til. Det gjorde det i dag,« sagde 34-årige Sara Slott.

Sara Slotts karriere sluttede mandag, da hun ramte en hæk og faldt. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Sara Slotts karriere sluttede mandag, da hun ramte en hæk og faldt. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Hun var rørt men alligevel fattet og havde overskud til et skævt smil. Hendes eget bud var, at hun gled, da hun skulle sætte af. Og dermed knaldede hun benet ind i hækken.

Måske havde hun for meget fart på i regnvejret. Men det var også lige meget. For hun løb frontalt ind i den, styrtede, og så var det slut. Både løbet og karrieren.

At det kunne være slut mandag aften, vidste hun jo godt, da hun stod op om morgenen. Og da hun blev spurgt til, hvad det havde været for en dag for hende, blev hun meget berørt.

»Jeg har prøvet at lægge det væk,« sagde Sara Slott, mens tårerne begyndte at presse sig på, og hun lige måtte trække vejret en ekstra gang.

»Og prøvet at fokusere på, om jeg kunne skaffe mig to dage mere. Og det kunne jeg ikke,« sagde hækkeløberen, der herefter måtte holde en pause.

Hun fortalte, at hun rent fysisk var okay. Det gode ved at banen var våd er, at hun bare kurede afsted. Det gjorde ondt i benet, fordi hun ramte hækken.

Men hun er styrtet det, der var værre. Det var mere det psykiske, for hun havde ikke håbet på, det skulle slutte sådan. Den var hård.

»Det var et farvel,« sagde hun om de tanker, der gik igennem hende, da hun gik fra den sidste hæk og ned mod mål.

Sara Slotts OL sluttede, da hun styrtede i et spring. Foto: Kim Price Vis mere Sara Slotts OL sluttede, da hun styrtede i et spring. Foto: Kim Price

Inden starten overhovedet gik så hun rørt ud, men hun forsøgte egentlig bare at tænke på de 400 meter, hun skulle igennem, og ikke at de næste sekunder kunne blive de sidste på Det Olympiske Stadion.

»Jeg var fokuseret. Det nytter ikke noget, at tænke på det. Jeg tænkte lidt på det i opvarmningen og har tænkt på det i løbet af dagen, men jeg føler mig også klar. Jeg ville selvfølgelig helst stoppe i en OL-finale, for det er det, jeg synes, jeg har niveau til. Og det jeg synes, min karriere fortjener som punktum. Det er mere nu, det kommer,« sagde en tydeligt rørt Sara Slott.

Hun er stolt af sin karriere. Meget. Og det var også tydeligt at høre i hendes stemme, da hun alligevel skulle sætte ord på den på trods af den meget ærgerlige afslutning. En karriere, der både har budt på EM-guld og OL-sølv.

»Jeg er stolt af at have været så mange år i verdenseliten i så hård en sport som atletik. Og så verdensdominerende. Det er svært at komme til verdenstoppen og sindssygt svært at blive der. Det formåede jeg jo heller ikke i ligeså høj grad, som jeg havde håbet,« sagde Sara Slott og fortsatte:

Det gik galt i sidste sving for Sara Slott. Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Det gik galt i sidste sving for Sara Slott. Foto: GIUSEPPE CACACE

»Men jeg er meget stolt og ydmyg omkring, jeg fik nogle år i den absolutte verdentop. At komme fra Danmark og et lille forbund, der har meget lidt at gøre med sammenlignet med andre sportsgrene i Danmark men især mange andre i verden, så er jeg utroligt stolt af, hvad vi har formået. Folk løber virkelig hurtigt for at få tingene til at lykkes. Det er jeg et produkt af, og det er jeg stolt af,« sagde hun.

Men skuffelsen fyldte. Meget. Det gør ondt på hende, at hun ikke kan komme tilbage og rette op på det. Hun kan ikke 'gøre det godt igen'.

»Det var ikke en drømmeafslutning, men jeg skal nok rejse mig igen,« slog hun fast.

Hun understregede også, at det var hendes sidste løb. Det er hun ikke i tvivl om, selvom hun har været det op til OL. Men hun har kunnet mærke de sidste uger, at det skulle slutte her. Ikke noget med et ekstra løb eller to efter Tokyo.

Også selvom det ikke skete, som hun drømte om. Hun håber i stedet at vise, det ikke altid er let, og man så bare må rejse sig og knokle videre.

Nu er karrieren et overstået kapitel. Og adspurgt hvad hun nu skulle, blev Sara Slott igen meget rørt. Hun kunne ikke holde tårerne tilbage og måtte trække vejret endnu engang.

»Nu skal jeg ud og finde min træner. Og så bryder jeg nok helt sammen. Og så skal jeg ikke noget,« lød det fra Sara Slott.

Nu tidligere hækkeløber.