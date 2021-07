Hvis vi begynder med at tage de danske briller på, så har det været en blandet dag i Tokyo. Der har været op- og nedture.

Sverri Nielsen missede en medalje med en lille margin, mens Anne-Marie Rindom blev diskvalificeret inden tiende sejlads for en fejl. Omvendt var leverede både Pernille Blume og håndboldherrerne på et meget højt niveau.

Derudover har syvendedagen i Japans hovedstad blandt andet budt på en serbisk nedtur og en bekymrende dansk skade.

Du kan læse hele B.T.s OL-dom over torsdagen i Tokyo herunder:

Håndboldherrerne løber med den fredag. Holdet er simpelthen i fremragende OL-form, og Nikolaj Jacobsens tropper har stadig det første nederlag til gode. Danmark slog Portugal med 34-28 fredag eftermiddag dansk tid. Det ser bare bundsolidt ud, og det ligner dansk metal – måske af fineste karat.

Sådan, Pernille Blume!

Svømmestjernen var tilbage på sin favoritdistance, 50 meter fri, hvor hun vandt OL-guld i 2016 i Brasilien. Og hun svømmede sig da også i semifinalen uden problemer. Pernille Blume vandt sit heat i 24,12 sekunder, som var den næsthurtigste tid på tværs af de 11 heats. Semifinalen svømmes natten til lørdag klokken 04.32. Det bliver interessant.

Han er ikke urørlig

Novak Djokovic var storfavorit til guldet i herrernes singleturnering i tennis. Men den ellers suveræne serber måtte se sig besejret af Alexander Zverev fra Tyskland fredag. Det var selvfølgelig en enorm skuffelse, og den blev kun større af, at Djokovic vandt første sæt med hele 6-1.

Stor dansk nedtur

Sverri Nielsen var et godt bud på en dansk medaljetager i Tokyo i singlesculler. Men i fredagens finale endte danskeren på en skuffende fjerdeplads efter at have været godt placeret hele vejen. 15/100 af et sekund adskilte helt præcist Sverri Nielsen fra tredjepladsen og en bronzemedalje. Det var hjerteskærende at se!

Du kan fejle og stadig have muligheden for guld

Det er Anne-Marie Rindom et levende bevis på. Danskeren blev således diskvalificeret inden tiende og sidste sejlads fredag morgen. Men hun fører alligevel den samlede stilling inden det afsluttende medaljeræs. Føringen er dog skrumpet fra 21 til syv point. Lad os håbe, hun holder hovedet koldt, når medaljerne skal deles ud.

Vi krydser fingre

Niklas Landin måtte sætte sig ud på bænken, da Danmark slog Portugal ved OL. Nikolaj Jacobsen sagde heldigvis efterfølgende, at han ikke var så nervøs for det, som målmanden mærkede i baglåret. Landstræneren understregede dog, at skaden giver lidt panderynker. Vi håber, at Niklas Landin er klar igen hurtigst muligt.

