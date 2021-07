Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff er ikke længere kærester.

Og den tidligere landsholdsstjerne er meget utilfreds med, hvordan nyheden slap ud til offentligheden. Det gør han klart i det nyeste afsnit af 'Bendtner og Philine' på Discovery.

»Jeg synes jo, det er lidt dårlig stil, at jeg skal vågne og skal til at svare på en masse ting og tage stilling til en masse ting, som jeg godt kunne have vidst på forhånd, så jeg var lidt forberedt. Så at jeg selv skal ind og se den her latterlige video, for ligesom at kunne forholde mig til, hvad jeg skal sige og gøre,« siger Nicklas Bendtner eksempelvis i afsnittet.

Philine Roepstorff fortalte om bruddet med den tidligere Arsenal-stjerne i en video på de sociale medier. Det medførte, at Nicklas Bendtner vågnede til en rødglødende telefon.

Foto: Liselotte Sabroe

»Da jeg står op, så har jeg bare, jeg ved ikke hvor mange ubesvarede opkald og beskeder. Så tænkte jeg bare: “Hvad fanden sker der?”. Jeg kan ikke huske, der var noget, hvor folk burde ringe mig ned.«

Philine Roepstorff har tidligere sat nogle ord på, hvorfor forholdet med Nicklas Bendtner har været problematisk. Det gjorde hun i begyndelsen af marts i 'Bendtner og Philine'.

»En ting er at ville hinanden, men en anden ting er at tro på det. Jeg ved ikke, hvad jeg føler, og jeg føler mig faktisk svigtet. Jeg synes, vi er langt fra at være i mål, jeg er ikke sikker på det her. Det kan godt være, han er kommet hjem, men det kan også være, vi flytter fra hinanden igen i morgen.«

Parret gik officielt fra hinanden i marts. Og det er ikke kun her, at Nicklas Bendtner har lukket et kapitel i livet. Han har ligeledes bekræftet, at han har spillet den sidste fodboldkamp på højeste niveau.