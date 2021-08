Hvis vi kun kigger på Danmarks medaljehøst i Tokyo lørdag, så har det være en fremragende OL-dag. Det er nemlig blevet til to medaljer – en af guld og en af sølv.

Men alligevel var der kun jubel over guldmedaljen til Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen i parløb på cykelbanen. Håndboldherrerne følte nemlig mere, de havde tabt guld end vundet sølv. Flere af spillerne var således i tårer efter 25-23-nederlaget til Frankrig.

Derudover har den næstsidste OL-dag i Japans hovedstad budt på en norsk guldmedalje, en misset dansk golfmedalje og en amerikansk revanche på basketball-banen.

Du kan læse hele B.T.s OL-dom over lørdagen i Tokyo herunder:

Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen

Guldmedalje nummer tre til Danmark ved OL blev en realitet lørdag. Og tak for den, Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen! De to ganske cykelryttere var ganske enkelt suveræne på cykelbanen, hvor de relativt sikkert sikrede Danmark det fineste metal efter de 200 omgange. Danskerne sluttede med 43 point, hvilket var tre mere end Storbritannien og Frankrig, der tog sølv og bronze.

Danmarks håndboldlandshold

Det kan godt være, at det ikke blev til OL-guld i Tokyo, men det her hold fortjener alligevel alt den ros, de kan få. De vandt OL-guld i 2016, VM-guld i 2019 og 2021 og nu OL-sølv. Det er der ikke mange nationer, som kan prale af at have opnået. Ja, det føles som en tabt guldmedalje lige nu, men når flyet letter mod København, så kan de roligt skyde brystet frem og være stolte. Det her er et af de bedste håndboldlandshold i historien.

Lasse Svan Hansen

Han er et af de sikreste kort, når Nikolaj Jacobsen skal udtage sine slutrundetrupper, men Lasse Svan Hansen har ikke været god i hverken semifinalen eller finalen ved OL i Tokyo. Mod Frankrig brændte han en 100 procent'er efter fem minutter og forsvandt derefter helt ud af kampen. Det ligner ham slet ikke, og derfor fik han blot én stjerne i B.T.s dom over finalegyset.

Norsk guldmedalje på atletikbanen

Det er ikke hverdagskost, at Norge henter en guldmedalje på den olympiske atletikbane. Men det skete alligevel lørdag eftermiddag dansk tid. 20-årige Jakob Ingebrigtsen var nemlig bedst i 1.500-meterløbet. Her overhalede nordmanden sin konkurrent fra Kenya med 100 meter til mål. Herefter øgede han bare farten og vandt i overlegen stil. Jakob Ingebrigtsen satte samtidig olympisk rekord. En meget imponerende indsats.

Revanche til USA

Det amerikanske basketballhold indledte OL med et meget overraskende nederlag til Frankrig. Lørdag fik de så deres revanche i finalen, hvor franskmændene blev besejret med 87-82. Superstjernen Kevin Durant var kampens helt store oplevelse med sine 29 point. Sejren betyder, at USA vinder OL i basketball for 16. gang. De har vundet syv af de seneste otte olympiske lege – det er meget imponerende.

Danmark tæt på golfmedalje

Emily Pedersen og Nanna Madsen var ikke langt fra at sikre Danmark mere metal på golfbanen. Især førstnævnte var velspillende i finalerunden, hvor hun kortvarigt lå nummer to. Desværre faldt spillet en anelse fra hinanden, da det hele skulle afgøres, og danskerne endte derfor som nummer fem og ni. Emily Pedersen var også skuffet efterfølgende, hvor hun sagde, at det gjorde nas at misse en OL-medalje.

