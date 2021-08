Jessica Judd havde en meget ubehagelige oplevelse i Tokyo lørdag eftermiddag dansk.

Her kollapsede den britiske OL-atlet nemlig kort tid efter, hun havde krydset målstregen i kvindernes 10.000-meterløb på den olympiske atletikbane.

Daily Mail skriver, at Jessica Judd lå i flere minutter og hungrede efter vand, inden landsmanden Eilish McColgan spurtede hen og gav hende en flaske.

Det var da også en ubehagelig varme, som kvinderne skulle løbe de 10 kilometer i. Selvom det var blevet aften i Japans hovedstad, lød temperaturen på omkring 32 grader.

Foto: DIEGO AZUBEL

26-årige Jessica Judd blev naturligvis tilset af den medicinske stab, og hun var så medtaget, at hun måtte køres fra banen i en rullestol.

Selvom det var et grimt kollaps, som den britiske løber var ude for, så havde hun alligevel overskud til et kort interview efterfølgende.

»Det her er det tætteste, jeg nogensinde har været på ikke at gennemføre. Når det rammer dig, så rammer det dig. Jeg var desperat efter vand, og jeg har aldrig svedt så meget i hele mit liv,« lød det fra Jessica Judd.

Løberen sluttede som nummer 17 i 10.000-meterløbet, der blev vundet af Sifan Hassan fra Holland.

Det er ikke første gang, at varmen har spillet en rolle under OL. Flere tenniskampe blev således udsat, fordi spillerne simpelthen protesterede og sagde, at forholdene var for varme til at spille i.