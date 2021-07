Ville Pernille Blume svømme semifinale i 100 meter fri eller ej?

Det spørgsmål rungede, da det stod klart, at den danske svømmestjerne havde kvalificeret sig.

Hun var bange for, det ville tære for meget på kræfterne inden favoritdisciplinen 50 meter fri, men i sidste ende hoppede hun i det japanske bassin tidligt torsdag morgen dansk tid.

»Jeg overvejede, om jeg overhovedet skulle svømme semifinale. Men jeg er glad for, jeg faktisk gjorde det og bare tog udfordringen, fik raceforløbet, hjem og sove, så en morgensemifinale. Det har været et led i min forberedelse til 50 meter fri,« sagde Pernille Blume efter løbet og fortsatte:



»Jeg tror, det var for svært for mig bare at bakke ud af raceprocessen, for der var så mange positive ting i det. Og mange ting jeg kan tage med,« forklarede hun.

Sammen med Signe Bro svømmede hun det andet heat af semifinalen. Det rakte dog ikke til en plads i finalen, selvom de begge gav den gas.

Pernille Blume fortæller, at hun tog beslutningen om at svømme en halv time efter, hun kvalificerede sig.

Sådan er reglerne, så hun var i en hurtig tænkeboks, inden hun vendte tomlen op. Inden da nåede hun dog at drøfte beslutningen med sine trænere, der faktisk som udgangspunkt sagde nej.

Pernille Blume formåede ikke at svømme sig i finalen i 50 meter fri. Foto: Patrick B. Kraemer Vis mere Pernille Blume formåede ikke at svømme sig i finalen i 50 meter fri. Foto: Patrick B. Kraemer

»Vi snakkede meget om det. Begge mine trænere syntes faktisk ikke, jeg skulle have svømmet her til morgen. Vi havde aftalt, at uanset om jeg kom med i finalen eller ej, skulle jeg nok ikke have svømmet den,« sagde Pernille Blume, der dog valgte at stå ved sin egen beslutning om at gennemføre.

På den måde gik hun lidt imod sin træner, der dog også godt kunne forstå og fornemme, hvorfor det var vigtigt for hende at svømme.

»Men jeg tror … i sidste ende, man skal altid svømme sig i en finale, det er ikke givet. Alt i alt passede det egentlig rigtig fint i min proces. Jeg sagde til dem, at jeg havde behov for at svømme og gå igennem den proces, og det kunne de jo også godt forstå. De støtter mig hundrede procent. For dem var det mere en 'uh, er der nu en grund til det' i forhold til at spare energi og lade op. Men når man får chancen for at svømme semifinale, hvorfor så ikke tage den?« lød det med et smil fra den danske stjerne.

Nu gælder det så favoritdisciplinen 50 meter fri. Her svømmer Pernille Blume den første kvalifikation fredag klokken 12.41 dansk tid.