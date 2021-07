Hun er lynhurtig i bassinet og forfriskende ærlig på landjorden.

Pernille Blume havde ikke store problemer med at svømme sig i semifinalen i 100 meter fri, men efter det indledende heat, blev tankerne noget sværere.

For skal hun nu også bruge alle sine kræfter i 100 meter fri, hvor hun har dårligere chance for at vinde medaljer end i favoritdisciplinen 50 meter fri?

»Selvom det føles fantastisk lige nu, gider jeg bare ikke stå til 50 meter og være helt drænet både mentalt og fysisk. Det er der, jeg skal have nogen til at kigge mig ærligt i øjnene og holde mig i ørerne, for ellers bliver jeg simpelthen revet med af denne her stemning,« siger Pernille Blume.

Hun har prøvet situationen før - og hun har fået masser af kritik for det. Men den danske OL-guldvinder fra 2016 går efter det bedst mulige. Og kræver det at svømme på halv kræft i en semifinale, så gør hun gerne det.

»Det er altid svært, og jeg skal altid se lidt ked af det ud efterfølgende. Jeg synes, at det er så svær en beslutning at tage, men i sidste ende er det mig, der tager den.«

»Hvad end jeg vælger at gøre, ved jeg bare, at jeg gør det helhjertet. Så må jeg tage konsekvensen, hvis der er en konsekvens. Det har jeg det okay med,« siger Blume.

Det bliver en stor beslutning, og den skal træffes inden længe. Det er nemlig allerede torsdag, at Pernille Blume skal i bassinet til semifinale i 100 meter fri. Fredag er det favoritdisciplinen 50 meter fri.

»Jeg bliver hurtigt revet med af stemningen og vil rigtig gerne 'race'. Det er jo rigtig dejligt, men nogle gange glemmer jeg måske lidt, hvad det er, jeg er kommet her for. Så er det vigtigt, at min træner lige kan holde mig i ørerne,« siger Blume, som ikke har det helt nemt:

»Det er svært lige nu, fordi det føles større. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige, for jeg synes, det er svært. Jeg er lidt tabt for ord.«