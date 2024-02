Prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein slår alarm.

I kølvandet på nogle frygtelige måneder for dansk ridesport – der blandt andet blev ramt af skandalen omkring Andreas Helgstrand i efteråret – har hun nemlig valgt at tage affære.

Det var TV 2, der afslørede brutale forhold i programmet 'Operation X – Hestemilliardærens hemmeligheder' – og det har været medvirkende til at sætte hestesporten i brand.

»Ridesporten i mine øjne er helt nede på gulvet. Og det er ikke kun mit synspunkt, det er manges,« siger prinsesse Nathalie til Ridehesten.

Derfor har hun tænkt sig at stille op til bestyrelsen i Dansk Ride Forbund (DRF), som blandt andet bliver en formand tyndere, når Ulf Helgstrand – Andreas' far – træder tilbage efter 21 år på posten.

For det kræver en radikal kulturændring, hvis den negative spiral skal vendes.

Til DR Sporten fortæller hun, at hun dog næppe går efter formandsposten.

DRF skrottede Andreas Helgstrand som landsholdsrytter, da de grusomme forhold på hans træningscenter så dagens lys. Her havde hestene blandt andet sår fra piske og sporer, og nu er han udelukket i hele 2024.

Efter at have set den rystende dokumentar forklarede Prinsesse Nathalie, at hun var 'rystet og ked af det,' og at hun 'tager kraftig afstand til den opførsel overfor dyr og mennesker.'

Samtidig pointerede hun, at der måtte tages ansvar.

Og det ser ud til, at hun er godt i gang med det.