'Vi må tage ansvar'.

Sådan lyder det i et opslag på Instagram fra prinsesse Nathalie Zu Sayn Wittgenstein.

Et opslag, hun har lavet i kølvandet på at have set TV 2-programmet 'Operation X: Hestemilliardærens Hemmeligheder'.

I programmet afslører tv-stationen, hvordan heste er blevet behandlet hos Helgstrand Dressage, der drives af den danske dressurrytter og milliardær Andreas Helgstrand.

Blandt andet er der heste, der har tydelige sår og mærker efter brug af pisk og sporer, ligesom der bliver brugt hårde træningsmetoder.

'Jeg er rystet og ked af det og tager kraftig afstand til den opførsel overfor dyr og mennesker,' skriver prinsesse Nathalie, der selv er dressurrytter på højt plan og fortsætter:

'Men vi har allesammen et ansvar og pligt til at kigge indad. Dette må aldrig ske igen, og vi må tage dette alvorligt. Heste er fantastiske dyr, som med deres væsen tillader os at sætte os op på deres ryg. Så har vi også ansvaret at passe på deres tillid til os,' lyder det fra den tidligere dressurlandstræner.

'Vi må dygtiggøre os i at forstå, hvordan man bedst muligt kan kommunikere med hesten på hestens præmisser. Der må aldrig bruges vold eller lignende til at presse hesten til noget, den ikke forstår for at øge dens værdi. Vi har et ansvar,' slutter hun.

TV 2-programmet udkom onsdag den 22. november, og i kølvandet på det holdt Dansk Ride Forbund et bestyrelsesmøde.

Her blev det vedtaget, at Andreas Helgstrand, der i 2008 var med til at vinde OL-bronze i holdkonkurrencen i dressur, indtil videre er udelukket fra landsholdsaktiviteter indtil videre.

»DRF's bestyrelse tager på det kraftigste afstand fra den uacceptable ridning, træningsmetoder og behandling af hestene, udsendelserne tydeligt viser,« lød det tidligere torsdag i en pressemeddelelse fra Dansk Ride Forbund.

Andreas Helgstrand fortalte onsdag aften TV 2, at han tager afstand fra det, der er kommet frem i dokumentaren, og at han erkender sit ansvar.

Andreas Helgstrand og hesten Jovian til stævne i 2022.

»Jeg har selvfølgelig været chokeret hele dagen over det her. For jeg havde aldrig set, at det var sådan her. Og det skal der rettes op på,« sagde han.

Det er ikke første gang, at Andreas Helgstrand er i søgelyset for tvivlsomme metoder.

Tidligere i år blev han frataget sin DM-bronzemedalje, fordi hans hest under mesterskaberne var blevet behandlet med medicin uden DRF's forhåndsgodkendelse.

B.T. har også gennemgået sagen med Andreas Helgstrand, TV 2 og brugen af skjulte optagelser.

