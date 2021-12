'En lille virus'

Sådan beskrev den tredobbelte verdensmester i kickboksning Frederic Sinistra sin tilstand, efter han udskrev sig selv fra hospitalet. Få uger efter er han i en alder af 41 år afgået ved døden.

Det skriver Daily Mail.

Frederic Sinistra, der var kendt under navnet 'The Undertaker', døde således af komplikationer relateret til coronavirus i den belgiske by Ciney, efter han havde sagt farvel til hospitalssengen og i stedet ville behandle sine symptomer i sit eget hjem.

Kickbokseren blev indlagt tilbage i slutningen af november, efter han af sin træner var blevet tvunget til at søge lægehjælp.

Herefter delte han flittigt billeder og videoer fra hospitalet, hvor han lå på den intensive afdeling med en iltslange i næsen.

Sinistra var åbenlyst vaccineskeptiker og delte på sine sociale medier flittigt ud af sin mening angående covid-19, vacciner og nedlukninger. I en video på sin Facebook-profil kunne man således se, hvordan han kæmpede med at trække vejret, samtidig med, at han kritiserede regeringens coronarestriktioner.

I samme video afviste han, at coronavirus fandtes og sagde i stedet, at en lille virus ikke ville stoppe ham i at dele opslag på sociale medier, mens han var på hospitalet.

Kickbokseren var senest aktiv på sine sociale medier den 13. december, hvor han i et opslag skrev:

'Tak til alle for jeres støtte. Jeg er ved at komme mig herhjemme, som jeg burde. Jeg vil komme tilbage tusinde gange stærkere.'

Men to dage senere døde Frederic Sinistra med hjertestop, inden hans partner dagen efter annoncerede, at han var gået bort.

I løbet af sine karriere vandt Frederic Sinistra, der har været brandet som 'Belgiens stærkeste mand', flere sværvægtstitler. Han vandt i alt 39 opgør og tabte ni.