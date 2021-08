Cirka 1,2 milliarder danske kroner.

Det er så mange penge, som NBA-stjernen Joel Embiid kan se frem til, når han forlænger sin kontrakt med Philadelphia 76ers med yderligere fire år.

Det skriver flere amerikanske medier – eksempelvis NBC Sport og ESPN.

Journalisten Ramona Shelburne fra ESPN har blandt andet skrevet på Twitter, at den gigantiske kontrakt snart bliver en realitet.

'Philadelphia 76ers center Joel Embiid er ved at underskrive en forlængelse på fire år til en værdi på 1,2 milliarder kroner. Det er en supermax kontrakt, fortæller kilder til ESPN,' skriver hun helt præcist.

Supermax kontrakter er kun for de største stjerner i ligaen, og lige nu har Anthony Davis den dyreste kontrakt i hele NBA.

Den har således en værdi på hele 1,5 milliarder danske kroner. Han spiller for Los Angeles Lakers sammen med superstjernen LeBron James.

Ramona Shelburne beretter også, at aftalen er skruet sammen på den måde, at Joel Embiid vil have muligheden for at søge nye udfordringer i det sidste år af kontrakten.

Den 27-årige amerikaner har været en del af NBA hos Philadelphia 76ers siden 2014, hvor holdet valgte ham som nummer tre i den såkaldte draft.

Joel Embiid anses som en af de bedste centere i ligaen, og han var da også en del af NBA All Star i 2019, som kun er for toppen af kransekagen.