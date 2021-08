Skolestarten står for døren, og derfor bliver der atter tæt trafik på vejene nær skoler.

Men det er ikke en særlig tryg oplevelse for mange. Fire ud af ti forældre har nemlig inden for det sidste år oplevet, at andre forældre har kørt for stærkt nær en skole.

Det viser en ny undersøgelse fra Epinion og Rådet for Sikker Trafik.

Og der er faktisk en ret væsentlig geografisk forskel.

Politiets fotovogn på arbejde i Hundige onsdag den 2. september 2020 Foto: Emil Helms Vis mere Politiets fotovogn på arbejde i Hundige onsdag den 2. september 2020 Foto: Emil Helms

I Region Syddanmark har 44 procent oplevet, at andre forældre har kørt for stærkt, mens tallet blot er 34 procent i Region Hovedstaden.

»Der er forskellige transportvaner og -mønstre i landet. Det afhænger nok af, hvor langt der er til skole, og hvor mange der går og cykler,« siger specialkonsulent hos Rådet for Sikker Trafik Rosa Nissen.

Hvor mange forældre har oplevet, at andre forældre kører for stærkt? Sådan fordeler tallene sig på regionerne: Hele landet: 39 %

Nordjylland: 42 %

Midtjylland: 42 %

Syddanmark: 44 %

Hovedstaden: 34 %

Sjælland: 39 % Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Hun bakkes op af politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter Christian Berthelsen:

»Det tror jeg hænger sammen med den geografiske placering af skoler. I København ser du skoler på veje, der er mindre befærdede – der køres generelt nok ikke så stærkt, mens flere nok tager cyklen. I andre regioner ligger skolerne måske ud til landeveje.«

Og selvom tallene i undersøgelsen, hvor 2.042 danskere har svaret, kan virke høje, manes der til ro. De danske skoleveje er generelt trygge, og ulykkerne er i et fåtal.

Det skyldes netop, at trygheden på skoleveje er en prioritet i Rådet for Sikker Trafik og i politiet:

»Vi har de her informationskampagner koblet sammen med vores kontroller, og det har en effekt. Det sætter nok en dæmper på folks lyst til at overtræde færdselsloven,« siger Christian Berthelsen.

Politiets tilstedeværelse nær skoler er ikke til at tage fejl af. Sidste år var politiet til stede i forbindelse med børnenes skolestart, og her blev mere end 7.000 sigtet for at køre for stærkt.

I år vil politiet foretage lignende færdselskontroller i uge 32 og 33, mens Rådet for Sikker Trafik gennemfører kampagnen 'Børn på vej', der skal sætte fokus på netop at holde farten nede, hvor mange børn færdes.

Derfor skal man huske at vise hensyn:

»Når børn er på vejene, så er de impulsive. De har ikke samme træning og erfaring som voksne i at færdes i trafikken. Så vi skal vise hensyn og overholde fartgrænser, selvfølgelig på alle veje, men især på skoleveje,« fortæller Rosa Nissen.

Det oplyses desuden, at 34 procent af forældrene også har oplevet andre forældre være så optaget af deres mobil, at de ikke har set sig ordentligt for, når de skulle videre fra skolen.