Produktionen er et stort rod, og der er kun kommet en 15-minutters lav-kvalitetsfilm ud af det.

Sådan er meldingen fra de folk, som Donald Trumps tidligere personlige advokat, Rudy Giuliani, har hyret til at lave en film om den amerikanske præsident Joe Biden og Biden-familiens forbindelser til Ukraine.

Alligevel går FBI nu ind i sagen. Det skriver flere internationale medier.

FBIs efterforskning af filmen formodes at være knyttet direkte til en igangværende undersøgelse af, om Rudy Giuliani, ved at arbejde på vegne af en ukrainsk anklager, har overtrådt de amerikanske lobbylove.

Sagen startede op til præsidentvalget i 2020, da mediet The Washington Post rapporterede, at Giuliani angiveligt har forhandlet en 200.000-dollar aftale om at repræsentere Ukraines øverste anklager samtidigt med, at de to arbejdede sammen for at grave smuds op på den daværende præsidents, Donald Trumps, ærkerival, Joe Biden og sønnen Hunters foretagender i Ukraine.



Og siden er det flere gange kommet frem, at Rudy Giuliani er særligt optaget af Bidens familiens forbindelser i landet.

I juni i år offentliggjorde CNN en lækket lydoptagelse, der afslørede, hvordan Rudy Giuliani i 2019, da han altså stadig var ansat som Donald Trumps personlige advokat, pressede en ukrainsk regeringsrådgiver til at offentliggøre en efterforskning af Joe Biden. Gjorde landet ikke det, så ville Trump fryse den militære støtte til landet, lød beskyldningerne.

Sidenhen blev det afsløret, at også daværende præsident Donald Trump i en samtale med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, i juli 2019 opfordrede Ukraine til at undersøge Biden-familiens aktiviteter i landet. En samtale, der blev omdrejningspunktet for den første rigsretssag mod Trump.

En retssag, Trump, som bekendt, kom helskindet igennem.

Indtil nu har Rudy Giuliani afvist, at der skulle være noget odiøst i sin interesse i Biden-familien og Ukraine. Men alligevel har FBI fortsat øjnene stift rettet mod Giuliani.

I april beslaglagde FBI 18 elektroniske enheder, blandt andet telefoner og computere, fra Rudy Giulianis hjem og kontor.

Og nu har FBI altså også kastet sig over den tidligere New York-borgmesters Biden-film.

Hvad, der helt præcist gør, at FBI er interesseret i Rudy Giulianis filmprojekt, er endnu uklart.