Ventetiden hos landets domstole eksploderer.

En ny opgørelse fra Justitsministeriet viser, at der i 2021 aldrig har været længere sagsbehandlingstid i store dele af retsområdet.

Eksempelvis tog det igennemsnit landets byretter otte måneder af afgøre en straffesag med nævninge i 2021.

Det er næsten dobbelt så lang tid som i 2012, hvor gennemsnittet var 4,4 måneder.

Se de vilde ventetider Her er nogen af ventiderne hos byretter og landsretter : Byretter: Straffesager med nævninge var 8 måneder i 2021 mod 4,4 måneder i 2012.

i 2021 mod i 2012. Domsmandssager var 7,3 måneder i 2021 mod 4,2 måneder i 2012. Landsretter: Cvile 1. instanssager var i 2021 30,4 måneder , mens det var 18,4 måneder i 2012.

, mens det var i 2012. Straffeankesager var i 2021 8,3 måneder mod 5,2 måneder i 2021. Kilde: Justitsministeriet.

»Det her afslører katastrofale tilstande hos domstolene, og det går jo først og fremmest ud over retfærdigheden for ofrene, men faktisk også gerningsmændene,« siger Karina Lorentzen, der er SFs retsordfører.

Allerede tilbage i januar 2020 afdækkede B.T. en markant stigning i ventetiden ved især byretterne, hvilket blandt andet offeret Steen Johannsen har mærket.

Ligeledes råbte en dommer vagt i gevær over ventetiden, hvilket B.T. for over to år siden præsenterede for den daværende justitsminister Nick Hækkerup, der var klar til handling.

Justitsminister Mattias Tesfaye, din forgænger har sagt, at sagsbehandlingstiden hos domstole skal ned, hvad vil du gøre for, at det sker?

Justitsminister Mattias Tesfaye er overrasket over ventetiden hos domstolene. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Justitsminister Mattias Tesfaye er overrasket over ventetiden hos domstolene. Foto: Thomas Lekfeldt

»Den udvikling i sagsbehandlingstiden, som B.T. henviser til, blev jeg også præsenteret for, da jeg startede som minister i sidste måned. Og jeg må indrømme, at jeg blev overrasket over den kedelige udvikling,« siger Mattias Tesfaye og tilføjer:

»Derfor er jeg også fast besluttet på at arbejde for, at både civile sager og straffesager afgøres langt hurtigere.«

Karina Lorentzen kræver handling.

»Der er i den grad brug for en håndsrækning til domstolene og en forhandling om deres økonomi,« siger hun.

Mattias Tesfaye erkender, at ventetiden ved domstolene har været et problem i mange år.

Og nu er det tid til handling.

»Sagsbehandlingstiderne ved domstolene har været et problem i mange år, og vi er nødt til at tage grundigt fat, hvis vi skal løse problemet,« siger ministeren og tilføjer:

»Vi er derfor også i gang med at se på de fremtidige rammer for domstolenes økonomi, så der kan skabes et solidt grundlag for en reduktion af sagsbehandlingstiderne ved domstolene.«