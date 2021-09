Fredag aften kunne diskotekerne i Odense langt om længe igen byde på en god, gammeldags bytur, som vi kender den fra før coronavirus kom til landet.

Og efter halvandets års nedlukning var en tur i byen nok også tiltrængt for mange. Men det var som om, at bygængerne i løbet af det halvandet år uden pulserende musik på dansegulvet helt havde glemt melodien.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen.

»Vi havde sådan nogle underlige oplevelser med folk, der for eksempel ringede til politiet for at brokke sig over, at der ikke var taxaer nok,« fortæller vagtchefen og tilføjer:

»Det er lidt som om, at odenseanerne lige skal finde ud af, hvordan man går i byen igen.«

For de fleste var det alkoholen, som var svær at holde sig fra. Og det resulterede da også i otte anholdelser i løbet af aftenen.

»Det har sådan set været en ganske almindelig fredag aften, som de var inden corona. Vi havde otte anholdte, og det var alle nogle, hvor alkohol var involveret,« Siger Hans Jørgen Larsen.

Vagtchefen fortæller desuden, at der ud over opkald om manglende taxaer, også var en beruset kvinde, som sparkede en betjent over benet. Der var dog ingen skader til følge.