Odense Kommune har taget skrappere midler i brug i kampen mod vanvidsbillisme.

Efter mange henvendelser fra borgere, der oplever vanvidsbillisme på villavejen eller i bygaden, har By- og Kulturudvalget derfor godkendt flere tiltag, der skal skabe mere tryghed på vejene.

Og Christoffer Lilleholt, der er rådmand i Odense Kommune, har ikke meget tilovers for de personer, der vælger at køre hasarderet kørsel i Odenses gader.

»Det er et frygteligt fænomen,« siger Christoffer Lilleholt og fortsætter:

»Det er personer, der simpelthen er ligeglad med andres menneskers liv.«

Odense Kommune vil bekæmpe problemet med mobile plastikbump og flytbare chikaner. Der vil også komme automatiske pullerter på Gråbrødre Plads og Fisketorvet.

»Vi har rigtig mange i Odense, der cykler til skole, på arbejde og rundt i byen, og deres liv sætter man over styr ved at køre så stærkt,« siger Christoffer Lilleholt.

»Der er ingen mennesker, der kan styre en bil i så høj en hastighed ned af en lille villavej eller bygade.«

Og derfor er Odense-rådmanden begejstret for de nye tiltag.

»Jeg er glad for, at vi har en plan for det her. Fyns Politi er meget opmærksomme på det her, og nu har vi et nyt værktøj. Vi har nogle nye vejbump, som vi kan sættes op, hvis det bliver nødvendigt.«