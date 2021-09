Vandvidskørsel er fortsat et problem i Odense. Så sent som i slutningen af juli, måtte borgere springe for livet.

Dengang var det en 17-årig, der kørte amok i en rød Citroën i den sydlige del af byen. Nu forsøger Odense Kommune at sætte ind overfor problemet med tre millioner kroner.

Der er nemlig mange borgere i Odense, der henvender til kommunen, fordi de oplever hensynsløs kørsel på vejene i byen. Det skriver Kommunen i en pressemeddelelse.

By- og Kulturudvalget har derfor nu godkendt flere tiltag, der skal skabe mere tryghed på vejene og være en stopklods for vanvidsbilister.

»Så almindelige borgere ikke skal være bekymrede for deres eget og deres nærmeste helbred, fordi hensynsløse bilister bruger Odenses veje og fortove som racerbane,« siger rådmand Christoffer Lilleholt.

Vandvidsbillisterne skal blandt andet mødes af forhindringer som mobile plastikbump, flytbare chikaner eller afspærring af en vej.

Kommunen kan sætte de fleksible løsninger op i en periode på tre måneder for at se om tiltaget virker.

Der vil også blive opsat automatiske pullerter på Gråbrødre Plads og Fisketorvet.

Tal fra juni måned viser, at 237 biler kørt af vanvidsbilister er blevet beslaglagt på 74 dage på landsplan.

42 af de vanvidsbilister var personer, der er bosat i Danmark, uden at have dansk statsborgerskab.