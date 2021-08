I de fleste danske hjem går man aldrig galt i byen med en saftig kotelet, en flæskesteg med sprøde svær eller måske en god frikadelle. Og noget tyder på, at det altså også er et kæmpe hit i andre lande.

Faktisk er man i udlandet så vild med dansk svinekød, at Danmark hiver milliarder af kroner hjem på den post, og svinekød er dermed en af Danmarks vigtige eksportvarer. Det skriver Landbrugsavisen.

Hele 866.234 tons svinekød er der blevet sendt ud over landets grænser frem til udgangen af maj.

Og det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år, hvor der blev solgt 795.423 tons svinekød.

Særligt i Kina er de vilde efter at få fingrene i de danske svin. De står nemlig for 272.221 tons af et samlede billede.

Efterfulgt af Kina ligger Tyskland på en andenplads og har været de lykkelige modtagere af 162.235 tons svinekød i år. Også Polen og Japan er blandt de store aftagere af det danske kød.

Men selvom Danmark har solgt flere tons kød i år sammenlignet med sidste år, så hev det danske svinekød stadig flere penge hjem sidste år.

I 2020 eksporterede Danmark svinekød til en værdi på 16,4 milliarder kroner, mens der i år er blevet eksporteret svinekød til en værdi på 15,3 milliarder. Det skyldes lavere noteringer af kødet i år sammenlignet med sidste år.