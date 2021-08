Tirsdag eftermiddag fik Midt- og Vestsjællands Polit en melding om en alvorlig ulykke.

På Langmosevej i Ringsted har der nemlig været en påkørsel af en kabinescooter.

Midt- og Vestsjællands Politi fortæller til B.T., at der er sendt patruljer ud til ulykken, og at brandvæsenet også er til stede.

»Til at starte med er meldingen, at en person skulle være fastklemt i et af køretøjerne,« fortæller Camilla Schouw Broholm, Kommunikatonsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Føreren skulle dog være ude og bliver tilset i en ambulance lige nu.

»Vi fik meldingen klokken 14.13, og har ikke flere oplysninger på nuværende tidspunkt,« fortæller Camilla Schouw Broholm.

Trafikken kører uden store problemer.

B.T. følger sagen.