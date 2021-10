I 2011 blev den blot ti år gamle franske pige Thylane Blondeau udråbt som verdens smukkeste pige.

Siden da har hendes modelkarriere taget fart.

I 2018 blev hun atter engang kåret som verdens smukkeste, og i dag har hun over 4,6 millioner følgere på det sociale medie Instagram.

Her kan hendes mange fans følge med i den i dag 20 år gamle models spændende og umiddelbart noget nær perfekte liv.



Forleden delte hun dog pludselig noget, som bestemt ikke er så misundelsesværdigt som meget andet på hendes profil.

I et langt og ærligt opslag fortalte Thylane Blondeau nemlig, at hun i en lang periode har kæmpet med helbredet.

»Jeg var ikke sikker på, at jeg skulle dele det her, men nu kommer det,« skriver hun indledningsvist i opslaget.

»For et år siden år siden gik jeg gennem en hasteoperation for cyster på æggestokken, der var eksploderet i min mave,« fortsætter hun.

Thylane Blondeau fortæller videre, at hun tre måneder efter operationen begyndte at få smerter igen.

Remember the 10-year-old who appeared in French Vogue in 2011? See Thylane Blondeau now. https://t.co/wAzTLU60m8 pic.twitter.com/3pt8Ryb7ct — MEGAstyle.ph (@megastyleph) November 9, 2015

Hun har i løbet af i år set adskillige læger og gynækologer for at finde ud af, hvorfor det gør ondt, men alle sammen skal have understreget, at der ikke var noget galt, og at smerterne var noget, hun bildte sig ind.

I sidste uge gik det dog helt galt, fortæller modellen i sit opslag:

»For fire dage siden måtte jeg indlægges igen, fordi min mave gjorde så ondt, at jeg ikke kunne holde det ud,« skriver hun og fortsætter:

»Det lykkedes mig endelig at finde en dygtig læge, som sendte mig direkte til operationsbordet for at få fjernet en cyste, der var placeret ved min æggestok.«

Thylane Blondeau fortæller endvidere, at hun nu har det godt igen.

»Jeg føler mig fri igen. Jeg var faktisk begyndt at tro, at det var mig, der var tosset for klage over smerter, men jeg er glad for, at jeg aldrig gav op.«