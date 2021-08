Som ti-årig vakte hun stor opsigt, da hun på forsiden af Vogue, poserede henslængt i en sofa iført stiletter og tung makeup.

Et billede, der skabte ramaskrig og sendte Vogue i voldsomt stormvejr. Billedet kan du længere nede i artiklen.

Modemagasinet blev dengang beskyldt for at seksualisere franskeThylane Blondeau, der allerede forinden forsiden var kendt som 'verdens smukkeste pige'. En titel hun første gang erhvervede som 6-årig.

Her ti år senere, oplever nu 20-årige Thylane Blondeau, stor succes.

Ifølge det norske medie Dagbladet, lever Thylane Blondeau i dag af at være model.

Hun er efter sigende signeret hos det internationale modelbereau, IMG models.

Udover modelkarrieren, har den franske stjerne også stor succes på Instagram. Her følger hele 4,3 millioner mennesker med i hendes glamouriøse liv.

En platform hvor hun både flittigt deler ud af hendes privatliv – her også forholdet til hendes forlovede, skuespiller Ben Attal – og hendes arbejdsliv som model.

De dengang kritiserede billeder, der må siges at have slået Thylane Blondeaus navn fast i offentlighedens bevidsthed, gik efter udgivelsen af magasinet viralt.

