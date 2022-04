Efter flere uger med kritik har æggebakkevirksomheden Brødrene Hartmann, som Christian Stadil og hans familievirksomhed Thornico er storaktionær i, vendt på en tallerken.

Virksomheden vælger nu alligevel at trække sig ud af Rusland og vil sætte den russiske fabrik til salg. Det står i stærk kontrast til tidligere udtalelser.

»Hvis vi indstiller produktionen eller sætter vores fabrik til salg, vil den russiske regering vinde mere, end hvis vi opretholder driften.«

Sådan har det lydt fra Brødrene Hartmanns direktør Torben Rosenkrantz-Theil, som Thornico-milliardæren Christian Stadil flere gange har henvist B.T. til om virksomhedens aktiviteter i Rusland, der bidrager Thornicos milliardforetagende.

Brødrene Hartmann, som Christian Stadil er storaktionær i, har nu besluttet at sælge fabrikken i Rusland. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Brødrene Hartmann, som Christian Stadil er storaktionær i, har nu besluttet at sælge fabrikken i Rusland. Foto: Bax Lindhardt

Men nu har virksomheden åbenbart skiftet mening. Fredag aften meddelte Brødrene Hartmann i en fondbørsmeddelelse, at man vil ud af Rusland og sælge sin fabrik:

»Beslutningen er truffet med henblik på at forlade Rusland, hvor det nuværende politiske og økonomiske klima forhindrer realiseringen af Hartmanns forretningsplan i landet,« står der i meddelelsen ifølge finans.

Overfor mediet uddyber Torben Rosenkrantz-Theil, at beslutningen er taget, da man ikke kan 'realisere den vækstplan, der lå til grund for investeringen i fabrikken i fjor'. Man vil dog opretholde driften af fabrikken, indtil den er solgt.

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Christian Stadil, hvis selskab Thornico ejer mellem 66,7 og 90 procent af aktierne i Hartmann.

Ukraines ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk, har været ude med riven efter danske virksomheder, der bliver i Rusland. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Ukraines ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk, har været ude med riven efter danske virksomheder, der bliver i Rusland. Foto: Ida Marie Odgaard

Stadil oplyser, at han som aktionær ikke kan eller må udtale sig om beslutningen eller processen, da han hverken sidder i bestyrelsen eller direktionen.

»Jeg er dog helt enig i den beslutning, der er truffet, og det kommer nok ikke bag på så mange, da vi jo ret hurtigt lukkede ned for al samhandel med og ageren i Rusland i vores egne 100 procent ejede selskaber,« skriver han i en sms.

Han tilføjer desuden, at han ikke mener, at hans egen holdning til konflikten har været svær at afkode set i lyset af hans mange ‘pro Ukraine initiativer’, som han blandt andet har oplyst om på de sociale medier.

»Forhåbentlig får denne frygtelige krig snart en ende,« skriver Stadil.

Ruslands invasion af Ukraine har skabt store dilemmaer for mange forretningsdrivende. Her ses en ødelagt bro ved byen Irpin nær Kyiv. Foto: RONALDO SCHEMIDT Vis mere Ruslands invasion af Ukraine har skabt store dilemmaer for mange forretningsdrivende. Her ses en ødelagt bro ved byen Irpin nær Kyiv. Foto: RONALDO SCHEMIDT

Det har vakt kritik fra flere kanter, at Brødrene Hartmann i flere uger valgte at holde fast i at blive i Rusland.

Blandt andet kritiserede den ukrainske ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk, de virksomheder, der valgte at blive i Rusland overfor Berlingske.

Lektor i international politik ved Roskilde Universitet Michael Kluth mener, at Brødrene Hartmanns beslutning om at trække sig ud er den rigtige – omend den kommer lidt sent.

»Der jo ikke nogen stor applaus eller jubelgevinst, når man kommer så sent, for så bliver det tolket som lidt modvilligt«, siger han og tilføjer, at Brødrene Hartmann nok lider begrænset skade, da deres produkter ikke sælges direkte til forbrugerne og derfor ikke bliver ramt så hårdt af forbrugerholdninger:

Christian Stadil er storaktionær i Brødrene Hartmann. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Christian Stadil er storaktionær i Brødrene Hartmann. Foto: Bax Lindhardt

»Men det er nok vigtigt for deres samarbejdspartnere,« siger Kluth.

Han har dog svært ved at tro, hvis Christian Stadil som storaktionær ikke har haft indflydelse på, hvilke beslutninger Brødrene Hartmann har truffet, hvilket er det indtryk, man kan få fra hans svar.

»Det virker jo ikke troværdigt, når man har så stor en ejerandel. På den ene side kan man selvfølgelig sige, at den professionelle ejer har stor tillid til sin ledelse, men det her er jo strategisk. Og der skal der jo være en eller anden form for indflydelse fra en ejerkreds,« siger Kluth.

Brødrene Hartmann A/S har ejet den russiske virksomhed Gotek-Litar JSC, der producerer støbepapemballage, siden begyndelsen af 2021. Ved købet oplyste Thornico, at den russiske virksomhed i 2019 havde haft indtægter på 90 millioner kroner, og at der var 250 ansatte på fabrikken.

Christian Stadil var i 2021 placeret som nummer 23 på Økonomisk Ugebrevs liste over Danmarks 100 rigeste. Hans formue var vurderet til 7,5 milliarder kroner.