På Facebook høster Hummel-milliardæren Christian Stadil i øjeblikket hundredvis af likes på opslag, der handler om, at han støtter Ukraine ved at købe T-shirts og flag.

Men samtidig har Thornico-koncernen, som Christian Stadil er medejer i og direktør for, flere forretninger i Rusland.

Det viser B.T.s gennemgang af koncernens mange virksomheder.

En af dem er virksomheden Brødrene Hartmann, der blandt andet producerer emballage til æg, og som har Thornico som hovedaktionær. De har tidligere fortalt, at man i forlængelse af den russiske invasion af Ukriane har standset eksport af emballage, salg af maskiner og teknologi samt investeringer i Rusland.

Men B.T. kan nu fortælle, at den russiske fabrik fortsat kører, og at omsætningen indgår i Brødrene Hartmanns koncernomsætning og dermed bidrager til Thornico-konglomeratet.

Brødrene Hartmann købte i begyndelsen af 2021 en æggepakningsfabrik i Rusland for 113 millioner kroner.

En fabrik, der inden overtagelsen leverede indtægter for 90 millioner kroner årligt, og som Brødrene Hartmann derfor vurderede ville bidrage positivt til virksomhedens indtjening med det samme.

Det fremgår da også af Brødrene Hartmanns regnskab fra tredje kvartal, at omsætningen i Eurasia, herunder Rusland, steg fra 1.207 millioner kroner i de første ni måneder i 2020 til 1.345 millioner kroner i samme periode året efter. Han har samtidig tidligere fortalt, at man vil hæve omsætningen fra 2,9 til 3,3 milliarder kroner.

Christian Stadil ejer konglomeratet Thornico A/S, hvor han også fungerer som CEO.

Ud over Brødrene Hartmanns fabrik i Rusland tæller Stadil-imperiets virksomheder selskabet Lactosan, der har et salgskontor i Moskva.

Og virksomhederne Sanovo Technology Group og Ovadan, der eksporterer varer til Rusland.

B.T. har kontaktet Lactosan og Sanovo for at få svar på, hvilke aktiviteter de to virksomheder har i Rusland, og om krigen i Ukraine har haft nogen betydning for virksomhedernes handel med Rusland.

Men både Lactosan og Sanovo afviser at stille op til interview og henviser til Thornico.

Christian Stadil afviser også at stille op til et interview med B.T., men har i stedet sendt et skriftligt svar, hvor han understreger, at krigen i Ukriane ligger ham meget på sinde.

»Det er noget, vi bruger tid på i virksomhederne i forhold til at navigere i, hvilke forholdsregler vi skal tage i forhold til alt fra donationer, samarbejde og indsamling med ngo'er til hjælp til ukrainske medarbejdere og flygtninge,« skriver han.

Stadil skriver også, at Hummel har lukket ned for alle sine aktiviteter i Rusland, og det samme gælder Lactosan.

»Vores repræsentationskontor er lukket ned indtil videre, selvom der jo ikke er sanktioner på fødevarer. Men vi har altså valgt at lukke ned for dette på nuværende tidspunkt alligevel. Rusland er dog i forvejen et lille marked for Lactosan med mindre aktivitet.«

Thornico-direktøren skriver videre, at det samme gør sig gældende for Sanovo.

»Der er dog færdigproducerede varer optaget sidste år lang tid før krigen undervejs. Det er dog et begrænset antal, der ikke kan stoppes desværre, da skibet er sejlet.«

Christian Stadil afviser at svare på spørgsmål om Brødrene Hartmanns aktiviteter i Rusland med henvisning til, at virksomheden er børsnoteret, og at han derfor ikke kan udtale sig.

Direktør i Brødrene Hartmann Torben Rosenkrantz-Theil oplyser i et skriftligt svar til B.T., at den russiske fabrik fortsat kører, og at omsætningen indgår i Hartmanns koncernomsætning.

»Stopper Hartmann produktionen, vil den russiske regering vinde mere, end hvis der fortsættes, idet fabrikken antages at blive tvangsoverført til russiske ejere,« skriver Torben Rosenkrantz-Theil.

På B.T.s opfølgende spørgsmål om, hvorvidt Brødrene Hartmann kan forsvare at tjene penge på produktionen i Rusland, holder Torben Rosenkrantz-Theil fast i sit oprindelige svar.

»Den russiske regerings fordel vil være større, hvis vi lukker, idet fabrikken antages at blive tvangsoverført til russiske ejere,« skriver han.

Christian Stadil er ikke vendt tilbage på B.T.s spørgsmål om, hvorvidt Thornico vil sælge sine aktier i Brødrene Hartmann, når virksomheden opretholder sin produktion i Rusland.