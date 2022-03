Mens et stigende antal danske virksomheder vælger at afbryde alle forbindelser til Rusland, bekræfter Hummel-milliardæren Christian Stadil, at hans virksomhed bliver.

B.T. har tidligere kunnet fortælle, at en emballagefabrik, der er ejet af virksomheden Brødrene Hartmann, opretholder sin produktion i Rusland.

Thornico-koncernen, som Christian Stadil er direktør for og medejer af, har aktiemajoriteten i Brødrene Hartmann, og fabrikkens omsætning bidrager dermed til Stadils milliardforetagende.

Og det bliver den ved med.

Hummel-milliardæren Christian Stadil er ejer og direktør i konglomeratet Thornico, som har aktiemajoriteten i virksomheden Brødrene Hartmann, der fortsætter sin produktion i Rusland. Foto: Søren Bidstrup

Det oplyser Christian Stadil i et nyt mailsvar til B.T., hvor han henviser til et tidligere svar fra Brødrene Hartmanns direktør Torben Rosenkrantz-Theil om sagen.

»Hvis vi indstiller produktionen eller sætter vores fabrik til salg, vil den russiske regering vinde mere, end hvis vi opretholder driften. Det største økonomiske bidrag til den russiske regering ville være en overdragelse af vores fabrik, der straks kan drives videre på russiske hænder,« fremgår det.

Samme argument har en række andre danske virksomheder med aktiviteter i Rusland fremført.

Blandt andet Carlsberg, der dog efter længere tids pres alligevel endte med at sælge sin russiske del af forretningen med et forventet tab på over 19 milliarder til følge.

Senest er Jysk fulgt trop og har meddelt, at de lukker deres 13 virksomheder i Rusland permanent.

Og den ukrainske ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk har da også gjort det klart, at han ikke anser Carlsberg og andre danske virksomheders forklaringer om, at de hjælper Ukraine ved at blive i Rusland, som valide argumenter.

»Vi har bedt de danske virksomheder om at trække sig tilbage fra Rusland, fordi vi ikke ønsker, at de betaler skatter til den russiske stat og den russiske hær, som dræber ukrainere,« har Mykhailo Vydoinyk udtalt til Berlingske.

Fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj selv lød der også tirsdag en tak til de danske virksomheder, der har afbrudt deres forbindelser til Rusland, og en opfordring til andre om at følge trop.

»Sanktionerne mod Rusland må styrkes! Uafbrudt. Vi må opgive russisk olie, vi må blokere for handel med Den Russiske Føderation, vi må lukke havne for russiske skibe,« sagde Zelenskyj i sin tale til Folketinget.

Christian Stadil – ejer af og direktør i Thornico. Foto: Søren Bidstrup

Men flere virksomheder herunder Stadils Brødrene Hartmann, Ecco og Rockwool fastholder altså deres engagement i Rusland.

Ifølge lektor i international politik ved Roskilde Universitet Michael Kluth lægger Carlsbergs beslutning om at trække sig ud af Rusland et enormt pres på de danske virksomheder, der fortsat har aktiviteter i landet.

»Carlsbergs beslutning udfordrer virksomhedernes argument om at undlade at trække sig af hensyn til de lokale medarbejdere, fordi de ender med at vurdere, det er det bedste at afhænde hele butikken.«

Michael Kluth fortæller, at det i øjeblikket koster de danske virksomheder, som bliver i Rusland, på en række parametre.

»De kan dels komme i karambolage med et sanktionsregime, der kan blive skærpet yderligere. Er du en virksomhed, som er afhængig af dine kunder som eksempelvis Ecco, kan du blive ramt, fordi de ikke vil købe dine produkter,« forklarer Michael Kluth.

Derudover kan der være problemer i forhold til samarbejdspartnere, der kan føle sig kaldet til at droppe samarbejdet, og så kan de børsnoterede virksomheder blive ramt på et helt fjerde parameter, forklarer lektoren.

»Hvis du er børsnoteret og har en likvid aktie, der bliver handlet, så kan det gå ind og gå ud over din aktiekurs. Eksempelvis kan investorer beslutte, at de ikke vil have en bestemt aktie i deres porteføljer, hvis virksomheden kan sættes i forbindelse med Rusland.«