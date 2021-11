»Lige nu er vi glade, men nu begynder tankerne også at komme.«

Sådan fortæller tv-kokken Casper Sobczyk i kølvandet på mandagens pressemøde om coronasituationen.

Før pressemødet løb af stablen, var Casper Sobczyks største bekymring, at mundbindskravet igen ville blive en realitet.

Derfor var han glædeligt overrasket, da det stod klart, at det er en genindførsel af coronapasset, der pønses på - men samtidigt tvivler han på, at restriktionerne stopper her.

Casper Sobczyk er fast inventar i 'Go' morgen Danmark' og indehaver af restauranten Capa.

»Jeg tror ikke, vi bliver lukket ned igen, men jeg tror, der kommer mere. Jeg er meget nervøs for, at de begrænser kvadratmeter per gæst igen,« fortæller Casper Sobczyk, der foruden at være fast inventar i 'Go' morgen Danmark' også er indehaver af restauranten Capa.

»Så håber jeg, de kommer med lønningspakker igen, for så er vi nødt til at lukke.«

Og det er altså ikke den eneste bekymring, Casper Sobczyk gør sig efter pressemødet - tværtimod.

Med julefrokostsæsonen på trapperne og en del bookinger i kalenderen, frygter han, at afmeldingerne nu vil komme på stribe.

Det er nemlig en tendens, han allerede har bemærket den seneste tid.

»Jeg kan godt mæke, at jeg de sidste 14 dages tid har fået flere aflysninger på grund af sygdom end normalt.«

Da landet tidligere på året begyndte at åbne mere og mere op, oplevede han at danskerne var sultne efter at komme ud og nyde en dejlig middag, og at gæsterne var villige til at gå langt for at komme lidt ud.

»Men folk har været ude nu. Det var sommer, det var lækkert, vi havde det fedt allesammen - man tænkte ikke så meget over det. Før nu. Nu rammer virkeligheden igen,« fortæller han.