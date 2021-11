Fly over Atlanten giver håb om bedre tider for en hårdt presset rejsesektor. »Efterspørgslen er meget stor.«

Der blev spillet på det helt store følelsesregister, da BA-001 tidligt mandag morgen lettede fra Heathrow Airport i London mod New York JFK.

BA-001-koden er ellers forbeholdt Concorde-flyene, der som bekendt ikke flyver mere. Men i dagens anledning var første fly til New York blevet udstyret med dette flynummer. På Heathrows anden landingsbane lettede et fly fra Virgin Atlantic på præcis samme tid – også med destination New York, mens tv-kameraerne snurrede.

Mere end 600 dages forbud mod turistrejser til USA er nu slut, og rejsebranchen krydser fingre for, at netop den transatlantiske vil kickstarte en ny optur for den hårdtprøvede branche.

Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondrnt, rapporterer fra London.

Samlet set har branchen tabt mere end seks billioner (tusind milliarder) dollar siden covid-19-krisen. En række flyselskaber og hotelkæder er allerede gået konkurs. De fleste andre overlevede kun på statslån og statsstøtte.

Mange internationale flyselskaber nærer store forhåbninger til, at genåbningen af de lukrative turistruter til og fra USA markerer en genfødsel for branchen.

»For os er rejser til USA selve hjertet i vores forretning. Vi hedder ikke Virgin Atlantic for ingenting,« siger Virgins administrerende direktør, Shai Weiss, til Sky News.

Drømmen om varme gåture langs med strandkanten i Florida har fået nyt liv med genåbningen af turistruterne over Atlanten.

Også for hårdtpressede SAS er åbningen mod USA særdeles kærkommen:

»Det er utroligt glædeligt, at vi igen kan byde vores gæster velkommen på rejser over Atlanten. Vi kigger nu på at øge mængden af flyvninger. Det er vigtige ruter, både hvad angår passagerer og cargo for SAS. USA-ruterne spiller en stor rolle for os – og også for varetransport af skandinaviske varer til det amerikanske marked,« siger SAS-pressechef Alexandra Kaoukji til B.T.

Millioner af europæere forventes inden jul at besøge USA. Nogle skal på shoppetur før jul, andre skal besøge familie og venner, de har været afskåret fra.

Elvis er åbenbart også på vej over Atlanten. Billeder fra Heathrow mandag morgen.

Men det er ikke kun den trængte luftfartsbranche, der håber på bedre tider nu. Den amerikanske hotelkæde Hilton melder om en stigning i antallet af bookinger i USA på mere end 60 procent op til jul på baggrund af genåbningen.

En række faktorer betyder dog, at den længe ventede tur til New York eller Los Angeles godt kan gå hen og blive dyrere end vanligt.

For det første vil den pludselige store søgning på billetter og hotelværelser automatisk presse prisen i vejret. Derudover spiller den globale forsyningskrise også ind her.

Udlejningsbiler er for eksempel ganske dyre de fleste steder. Det skyldes en kombination af et stort frasalg af biler under covid-19-krisen, samt at der lige nu er stor ventetid på biler, fordi der mangler komponenter til at bygge dem. Derfor er der færre biler i omløb, og priserne på de enkelte lejebiler stiger.

Forsyningskrisen med blandt andet kraftigt stigende energipriser og amerikansk inflation sætter også sit præg på priserne i USA og betyder, at det nok ikke er i år, at man skal gøre sig håb om de helt store gavekup i det amerikanske før jul.

Det vil mange europæere tilsyneladende blæse på. Der meldes om meget stor interesse for flyrejser til USA op til jul. Amerikanske Delta Airlines melder om 450 procent stigning i billetsalg. Foruden New York og Los Angeles er Floridas vintersol det helt store trækplaster.