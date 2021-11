Rigmanden Karsten Ree og realitypersonligheden Janni Ree var hårdt ramt, efter at være blevet smittet med corona i sidste uge.

Det går stille og roligt fremad, men nu frygter parret, at virussen er gået ud over den 76-årige erhvervsmands syn.

»Karsten har det ikke så godt, og han kan ikke se noget, så jeg skal lige have fat i lægen, for det er lidt mærkeligt, at han ikke kan se,« fortæller Janni Ree til B.T.

Det er dog ikke sikkert, at påvirkningen af Karstens syn har noget med corona at gøre.

»Men han har jo haft noget nethindeløsning før, så jeg tænker, om det kan være sådan et eller andet, der er sket. Så det skal jeg lige have tjekket op på, det er jo forfærdeligt, at han ikke kan se.«

Hun er selv rask igen efter smitten, så hun forsøger at tage sig godt af sin coronaramte ægtemand.

»Karsten er stadig medtaget, men han er gående, han ligger ikke i sengen mere, og han har ikke feber mere. Han er ved godt mod, men han har tabt et par kilo, så jeg forsøger at give ham lidt is og noget god mad som boller i karry, men man kan jo ikke smage en dyt,« siger forsidefruen med et grin.

De har nemlig begge mistet smags- og lugtesansen, forklarer hun.

Men selvom det også har været en hård omgang med feber, smerter og hoste, så har forsidefruen været mere bekymret for sin ægtemand, der formentligt blev smittet på et fly hjem fra Afrika for nylig.

»Jeg er mere bekymret for ham, for Karsten er jo 76, så igen er jeg glad for, at vi er vaccinerede. Ellers tror jeg, det havde været meget værre for ham,« slutter Janni Ree.