Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et nyt samarbejde er opstået i danske milliardærkredse.

Saxo Bank-stifteren Lars Seier Christensen er gået en ny vej og har valgt at indgå et overraskende samarbejde med hestemilliardæren Andreas Helgstrand.

Det skriver Finans.

De to milliardærer vil sælge UV-lys til hesteindustrien gennem selskabet UV Equestrian.

Lars Seier Christensen plejer normalt ikke at beskæftige sig med heste. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lars Seier Christensen plejer normalt ikke at beskæftige sig med heste. Foto: Bax Lindhardt

At milliardærer og heste hænger sammen, er der måske ikke så meget nyt i, men overraskende er det dog, at Lars Seier Christensen, der ellers ikke har nogen interesse i heste, er gået ind i branchen.

Men hele projektet er måske også lidt usædvanligt.

De to milliardærer vil nemlig få selskab af den tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen til at sælge UV-lys, der kan dræbe bakterier, til hestebranchen.

I forvejen har Lars Seier Christensen som investor og Anders Samuelsen som direktør gennem selskabet UVH i flere år arbejdet på netop udbredelsen af det UV-lys til at dræbe bakterier såsom coronavirus.

Forskning har tidligere vist, at UV-lys er effektivt til at slå bakterier ihjel, men da almindeligt lys også kan slå menneskevæv ihjel, er det i stedet det såkaldte farUV-lys, som har en begrænset rækkevidde, som samarbejdet omhandler.

Netop hestebranchen har været hårdt plaget de seneste år af en frygtelig herpesvirus, som har kostet flere værdifulde heste livet.

»Jeg er gået ind i beskyttelse af både mennesker og dyr med UV-lys. UV-lys slår vira ihjel generelt, og det er et betydeligt problem at heste – herunder meget dyre heste – rammes af vira og derfor ofte må slås ned,« skriver Lars Seier Christensen i en sms til B.T.

»Med UV Medicos produkter kan man relativt nemt beskytte heste og andre dyr mod ødelæggende virusinfektioner, og vi vurderer, at der er et stort marked indenfor hesteområdet. Derfor har vi slået os sammen med Andreas Helgstrand, der er en af verdens mest succesfulde hesteopdrættere, for at få bedst mulig adgang til dette marked,« skriver han.

Andreas Helgstrand er gået sammen med Lars Seier Christensen i et forretningsprojekt. Foto: Henning Bagger Vis mere Andreas Helgstrand er gået sammen med Lars Seier Christensen i et forretningsprojekt. Foto: Henning Bagger

Til Finans oplyser han desuden, at han ser 'et stort potentiale' for UV-lys i hestebranchen.

Det er velkendt, at interessen for heste for mange rigmænd, eksempelvis Lego-ejeren Kjeld Kirk Kristiansen, bestemt ikke har været nogen god forretning.

Men det bekymrer ikke Saxo Bank-stifteren:

»Dette har ikke noget at gøre med hestesport som sådan. Det er beskyttelse af dyr. Vi leverer også produkter til andre landbrugsdyr, ikke mindst svinefarme er et lovende område,« forklarer han.

Den nye samarbejdspartner Andreas Helgstrand har imponeret mange, da han på rekordtid opbyggede et kæmpe hesteimperium i nordjyske Vodskov, der gjorde ham til milliardær.



Helgstrands forretning, der primært er baseret på opkøb, videreuddannelse og videresalg af højtuddannede heste, har dog fået en del kritik det seneste år.

Flere samarbejdspartnere har i en række artikler i især Nordjyske beskyldt ham for at snyde med priserne på heste. Blandt andet er den norske milliardær Kristen G. Andresen blevet vred og mistænksom på Helgstrand efter en hestehandel, der gik galt.

Helgstrand har benægtet alle anklagerne.

Anders Samuelsen med sin kæreste Christina Sunn. Foto: Emil Helms Vis mere Anders Samuelsen med sin kæreste Christina Sunn. Foto: Emil Helms

Lars Seier Christensen ser ikke umiddelbart den negative omtale af Helgstrand som et problem:

»Jeg har et rigtigt godt indtryk af Helgstrand og ser frem til samarbejdet,« svarer han, da B.T. spørger til balladen om Helgstrand.

Det nye selskab bliver endnu et datterselskab i UV-koncernen UVH. I forvejen har selskabet datterselskaberne UV-Agri, UV Medico, UVL og UV Equestrian.

UV Koncernen og Helgstrands selskab Equestrian Ventures vil begge eje hver 50 procent af UV Equestrian.

Bestyrelsesformanden for UV Equestrian bliver Anders Bjørnstrup, der er ansat som kommerciel direktør hos Helgstrand Dressage.