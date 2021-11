11. april.

Det er den dato, hvor stjernekokken Mario Batali skal for retten i en sag om krænkelser.

Det står – ifølge ABC News – klart, efter der tirsdag var høring i den opsigtsvækkende sag, der handler om en episode tilbage i 2017.

Her skal den kendte amerikanske tv- og michelinstjernekok have seksuelt krænket en kvindelig fan, som gerne ville have en selfie med ham.

Stjernekokken Mario Batali serverer her til en statsmiddag i Det Hvide Hus i 2016. Foto: NICHOLAS KAMM

Ifølge kvinden mødte hun 61-årige Mario Batali på restauranten Towne Stove and Spirits 31. marts 2017.

Hun skulle være faldet i snak med kokken, fordi han opdagede, at hun forsøgte at tage et billede af ham.

Han tilbød hende angiveligt at tage en selfie sammen i stedet, og det var – ifølge kvinden – her, han udnyttede situationen til at krænke hende.

Kvinden påstår blandt andet, at Mario Batali var tydeligt beruset, og at han lagde armen rundt om hende og begyndte at tage hende på brysterne.

Derefter skal han være begyndt at kysse hende i ansigtet, hvorefter han efter sigende ragede hende i skridtet.

Da kvinden forsøgte at trække sig væk, skal han – ifølge anklagen – have holdt fast i hende og trukket hende tilbage til sig.

Efterfølgende skal han have forsøgt at overbevise hende om at tage med hen på et hotelværelse, hvilket hun takkede nej til, før hun forlod restauranten.

Mario Batali erklærede sig ved høringen tirsdag ikke skyldig i anklagerne.

Her føres den amerikanske stjernekok Mario Batali ud fra retten efter sin høring tirsdag. Foto: Joseph Prezioso

Han har ikke ønsket at kommentere den kommende retssag yderligere, men i 2019 udtalte han, at beskyldningerne mod ham var falske.

Det er dog ikke første gang, at kendiskokken bliver beskyldt for krænkende adfærd mod kvinder.

I december 2017 blev han anklaget af fire tidligere kvindelige ansatte for at have opført sig grænseoverskridende over for dem.

Dengang gav han kvinderne en offentlig undskyldning:

»Denne opførsel var forkert, og der er ingen undskyldninger. Jeg tager det fulde ansvar, og jeg er dybt ked af enhver smerte, ydmygelse eller ethvert ubehag, jeg måtte have påført mine kolleger, ansatte, kunder, venner og familie.«

I samme ombæring trak han sig fra sine michelinstjerne-restauranter Babbo og Del Posto, og han blev ligeledes fyret fra sit job hos tv-kanalen ABC, som han arbejdede for på daværende tidspunkt.

Yderligere tre kvinder beskyldte dengang stjernekokken for voldtægt og andre overgreb, men myndighederne besluttede sig for ikke at rejse sag i nogen af tilfældene.

Det skyldtes, at forældelsesfristen var udløbet på to af sagerne, mens politiet ikke mente, at de havde nok beviser til at kunne rejse tiltale i den tredje.