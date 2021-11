Lige i omegnen af 15 millioner danske kroner i minuttet.

Det skulle den 65-årige stjerneskuespiller Tom Hanks have sluppet, hvis han takkede ja til Amazon-grundlæggeren, Jeff Bezos, tur ud i rummet. Det fortalte han, da han gæstede 'Jimmy Kimmel Live' tirsdag aften.

Hvis han havde taget imod Jeff Bezos ydmyge tilbud, skulle han af med 28 millioner dollar, hvad der svarer til 180 millioner kroner.

»Det er ikke fordi, det står dårligt til med økonomien, må du forstå. Jeg klarer mig. Men jeg betaler altså ikke 28 millioner dollar. Så rig er jeg heller ikke,« fortæller Tom Hanks.

Tom Hanks til Oscar-uddelingen i februar 2020. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Tom Hanks til Oscar-uddelingen i februar 2020. Foto: MARIO ANZUONI

Derefter begyndte de to herrer at simulere i hver deres stol, hvordan de forestillede sig det måtte være at rejse ud i rummet.

»Det behøver jeg ikke 28 millioner dollar for at opleve,« konstaterer Tom Hanks grinende, og fortæller videre, han ville overveje at rejse i rummet, hvis han kunne gøre det kvit og frit.

Den ældste der har været med på Jeff Bezos rumrejser, er den 90-årige skuespiller William Shatner, der især er kendt for at have medvirket i Star Trek.

Tom Hanks er i øjeblikket aktuel i science-fictiondramaet 'Finch', hvor han indtager hovedrollen, som har verdenspremiere torsdag aften.