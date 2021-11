Den amerikanske tv-stjerne Kody Brown skal skilles fra én af hans i alt fire nuværende hustruer.

Polygamiske Kody Brown blev kendt i programmet 'Sister Wives', som handler om ham og hans ægteskaber med fire forskellige kvinder ved navn Meri, Janelle, Christine og Robyn.

Men fremover må Kody Brown altså nøjes med tre koner i stedet for fire.

I hvert fald afslører Christine i et opslag på sociale medier, at hun ønsker at blive skilt fra Kody Brown.

I opslaget skriver hun blandt andet, at beslutningen har været svær, men at hun føler, at det er den rigtige.

»Efter mere end 25 år sammen, er Kody og jeg vokset fra hinanden. Derfor har jeg taget den svære beslutning om at gå,« skriver hun.

Kody Brown og Christine har i alt seks børn sammen, hvoraf den ældste er 26 år, mens den yngste er 11 år.

Ifølge Christine vil de fortsætte med at samarbejde om børnene trods bruddet.

»Vi vil forblive i hinandens liv, fordi vi er forældre til vores smukke børn og gerne vil fortsætte med at støtte familien,« skriver hun.

Også Kody Brown har bekræftet skilsmissen på sociale medier.

Han skriver i et opslag, at han er ked af Christines beslutning, men at han respekterer hende for at tage den.

»Christines beslutning om at forlade mig gør mig meget trist. Vi har haft mange gode år sammen, og jeg respekterer og beundrer hende. Selvom vi nu vil gå forskellige veje, vil vi altid samarbejde om at være forældre for vores børn.«

Kody Brown og Christine blev gift i 1994.

På daværende tidspunkt var Kody Brown allerede gift med Meri og Janelle, mens Robyn tog tjansen som hans kone nummer fire i 2010.