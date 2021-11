Frihedsberøvelse, overvågning, magtmisbrug, fysisk og psykisk vold og krænkelser.

Det er blot nogle af de ting, som den nordjyske kostskole Gravenshoved Kostskole er blevet beskyldt for af en lang række tidligere elever.

Kostskolen modtog adfærdsvanskelige børn fra Nordjylland i perioden 1964 til 1992.

31 af disse elever har nu klaget til Aalborg Kommune, der har politianmeldt skolen for de alvorlige anklager.

Også Rasmus Billing Birnbaum, bedre kendt som realitypersonligheden Numse-Rasmus, har gået på skolen.

Han er ikke en af de elever, som står bag politianmeldelsen, men han påstår, at anklagerne er sande.

Ifølge Rasmus Billing Birnbaum blev han sendt til skolen som 12-årig, fordi han var begyndt at stifte bekendtskab med småkriminalitet.

Det gik dog hurtigt op for ham, at den kæft, trit og retning, han troede, han kom til, var meget mere voldsom end som så.



»Det var et helvede,« lyder det fra realitypersonligheden.

Arkivfoto af Gravenshoved Kostskole. Foto: Foto: Historisk arkiv for Haderslev Kommune Vis mere Arkivfoto af Gravenshoved Kostskole. Foto: Foto: Historisk arkiv for Haderslev Kommune

Han påstår, at han flere gange oplevede vold – både på sig selv og mod de andre elever.

»Lærerne gav os gerne en på skrinet eller rev os i de små nakkehår bagi, hvilket gjorde afsindigt ondt. Det var heller ikke unormalt at blive revet hårdt i armen eller rykket i ørerne,« siger han.

B.T. har tidligere talt med Michel Drescher, som også har gået på skolen, og ifølge ham styrede lærerne stedet med hård hånd ved blandt andet at tæske dem eller frihedsberøve dem ved at nægte dem at rejse hjem til deres forældre i månedsvis.

Og ifølge Rasmus Billing Birnbaum er der i den grad hold i beskyldningerne.

Han påstår, at han blandt andet begyndte at tisse i sengen om natten, fordi han var så panisk angst for lærerne på skolen.

Han påstår også, at lærerne ydmygede ham ved at påpege det over for de andre elever, når han havde tisset gennem lagnerne.

»Man var meget presset konstant, fordi man fik en på skrinet, hvis man gjorde det mindste forkert,« siger Rasmus Billing Birnbaum og fortsætter:

»Det var psykisk terror, fordi man ikke kunne slappe af eller finde ro på noget tidspunkt. Det var virkelig et helvede.«

Rasmus Billing Birnbaum. Foto: Janus Nielsen Vis mere Rasmus Billing Birnbaum. Foto: Janus Nielsen

Rasmus Billing Birnbaum fortæller, at han kun nåede at gå på skolen i fire måneder, før hans far hev ham ud igen. Det gjorde faderen, fordi han begyndte at føle, at sønnen forandrede sig.

»Han sagde til mig, at jeg var blevet mærkelig og indadvendt, siden jeg startede på skolen. At jeg ikke var mig selv,« siger realitypersonligheden, som afviser, at han nogensinde fortalte sin far om, hvad der skete på skolen.

»Jeg turde ikke, fordi jeg var bange for, hvad det ville få af konsekvenser. Og siden da har jeg bare prøvet at fortrænge det, men jeg er glad for, at der er nogen, som er gået sammen i forsøget på at få de mennesker stillet til ansvar.«

Det var i midten af oktober, at Aalborg Kommune politianmeldte Gravenshoved Kostskole som følge af en klage med personlige beretninger fra i alt 31 tidligere elever.

Den daværende forstander, Alvin Hammer, er død, men Nordjyske har været i kontakt med en håndfuld lærere, der stadig er i live.

Ud af disse lærere har kun to villet udtale sig til citat, og de afviser begge anklagerne.

»Der er sgu ikke nogen, der har fået tæsk på Gravenshoved,« siger den ene lærer ved navn Bjørn Klitgaard Christensen til mediet.

»Det har jeg aldrig hørt om. Og jeg har aldrig nogen sinde hørt om voldtægt. Aldrig. Jeg har aldrig oplevet tvangsfodring. Vi havde en regel om, at man skulle smage på maden, det havde jeg også med mine egne børn. Men de øste selv maden op, og de blev ikke tvangsfodret. Det er noget fordrejet sludder,« fortsætter han.



Gravenshoved Kostskole lukkede i 1992, da Nordjyllands Amt som følge af besparelser ikke længere ville betale for driften af skolen, og Aalborg Kommune fik afslag på at drive skolen videre alene.